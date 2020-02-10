İBB Meclisinde küfür iddiası gerginliği - Son Dakika
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İBB Meclisinde küfür iddiası gerginliği

30 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun AK Partili meclis üyesine küfür ettiği iddiası İBB Meclisinde gerginliğe neden oldu.

İBB Meclisinde küfür iddiası gerginliği, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun AK Partili meclis üyesine küfür ettiği iddiası İBB Meclisinde gerginliğe neden oldu. AK Partili üyeler meclisi terk etmek üzere ayağa kalktı. İmamoğlu'nun "Üzüntümü dile getiriyorum" demesi üzerine tartışma sona erdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun AK Partili meclis üyesine küfür ettiği iddiası İBB Meclisinde gerginliğe neden oldu. AK Parti İBB Meclisi Grup Başkan Vekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İmamoğlu'nun AK Parti üyelerinden özür dilemesini istedi. Göksu, "Özür dilemezseniz biz meclisi terk ediyoruz" dedi. Bunun üzerine İmamoğlu, "Size ifade eden arkadaşımız kendi ifadesiyle söylemiş olabilir, ben şahsen arkadaşımla yüz yüze görüşeceğimi söyledim. Arkadaşımla bu işi yüz yüze konuşacağım" ifadelerini kullandı.

Göksu, meclisi terk etmek üzere ayağa kalktığı sırada AK Partili Göksel Gümüşdağ da söz alarak İmamoğlu'nun yanlış anlaşıldığını belirtmesini ve özür dilemesini söyledi.

İmamoğlu, "Üzüntümü dile getiriyorum" dedi. AK Partili üyeler İmamoğlu'nun üzüntüsünü dile getirmesini özür olarak kabul etti. Gerginliğin yatışması üzerine meclis toplantısına kaldığı yerden devam edildi.

(Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:35 Kaynak: İHA
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