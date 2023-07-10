İBB MECLİSİNDE SİNEK VE SERGİ ELEŞTİRİSİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclis toplantısında konuşan MHP Grup Başkan Vekili Volkan Yılmaz, 2-3 yıldır İstanbul'da hiç olmadığı kadar sinek şikayeti var. Bizim vatandaşa hizmet verdiğimiz numaralar, telefonlar gelen şikayetlerin neredeyse yüzde 70'i sivrisinek ve sinekle ilgili şikayetler dedi. AK Parti grubu da Feshane'de açılan sergiye tepki gösterdi. CHP grubu ise, Feshane'nin önceki dönemde perişan halde olduğunu belirtti.

İBB Temmuz Ayı Meclis Toplantısı yapıldı. Toplantıda belediyelerin ek bütçe ve ek ödenek teklifleri değerlendirildi. Toplantıda partilerin grup başkan vekillerine söz hakkı verildi.

'SON 2-3 YILDIR İSTANBUL'DA HİÇ OLMADIĞI KADAR SİNEK VE SİNEK ŞİKAYETİ VAR

MHP Grup Başkan Vekili Volkan Yılmaz, İBB'nin sivrisinek ve sineklerle mücadelesinin yeterli olmadığını belirti. Yılmaz İBB'nin bu konudaki bütçe ve ekipmanları ilçe belediyelere vermesi gerektiğini söyleyerek, 'İstanbul'da biraz önce grup başkan vekilleriyle sohbet ediyorduk. Bir arkadaşımız şunu dedi, 70'li yıllarda bu sinek problemi çok vardı. Ama şu son 2-3 yıldır İstanbul'da hiç olmadığı kadar sinek şikayeti var. Bizim burada belediye başkanı arkadaşlarımız da var. Bizim vatandaşa hizmet verdiğimiz numaralar, telefonlar gelen şikayetlerin neredeyse yüzde 70'i sivrisinek ve sinekle ilgili şikayetler. Özellikle de yine çeperler diyeceğim, kızacaksınız. Daha çok tarımsal hayvancılığın yapıldığı su havzalarının bulunduğu derelerin bulunduğu Çatalca gibi, Silivri gibi, Şile gibi ilçelerde yemin ediyorum ne kapı açılabiliyor ne de bahçeye çıkabiliyor. Ne de balkona çıkabiliyor diye konuştu.

'İBB BAŞKANININ BİR DEĞİŞİM SİTESİ KURMASI CHP'NİN İÇ HESAPLAŞMASI OLARAK GÖRÜP GEÇEMEYİZ

AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu ise, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' adında bir internet sitesi kurmasından bahsederek, 'Son günlerde de maalesef ve maalesef İstanbul ve İstanbul'u yönetmeyen ve yönettiğini zanneden büyükşehir belediye başkanı tarafından CHP Genel başkanlığı hayalleriyle geçiyor. Yani İstanbul diye gündemi olmayan birileri tarafından yönetilmeye çalışılıyor. Değerli arkadaşlar biz bu kürsüde çok sık bir şekilde zaman zaman ifade ettik. Hakikat siyaseti dedik, eser siyaseti dedik, İstanbul dedik. Algı, manipülasyonu ve in kar siyasetiyle bu şehir yönetilemez dedik. ve dedik ki Ekrem İmamoğlu çalışmıyor. Ekrem İmamoğlu'nun gündeminde İstanbul yok. O başka hayallerin peşinde. Bu iş bilmezliğin, bu beceriksizliğin sadece ve sadece size zararı olmayacak, İstanbul'u olacak, bizim çocuklarımızın geleceğine olacak. Bu kadim kültürü olan, bu şehri olacak diye her gün söyledik. Şimdi bugünlerde İBB Başkanı iktidar için değişim diye bir internet sitesi kurmuş. Bu elbette CHP iç meselesi. Ama CHP'nin iç meselesi olduğu kadar İstanbul'da yaşayan ve İstanbul'daki mecliste bu sandalyelerde oturan insanlar olarak bizi de ilgilendiren bir boyutu var. Meseleye bu açıdan baktığımızda sadece ve sadece İBB Başkanı'nın bir değişim sitesi kurmasını CHP'nin iç meselesi olarak görüp geçemeyiz. Aziz İstanbullular müsterih olsunlar ki Türkiye yüzyılına doğru koşmaya başladığımız bu günlerde İstanbul bu maratondan asla ayrı kalmayacaktır. Belki 10 aylık gecikmeyle olacak ama İstanbul 2024 Mart ayında CHP kamburunu sırtından atarak Türkiye yüzyılı koşusuna süratle katılacaktır. ve İstanbul tarihine ihanet edenleri, tarihin sayfalarına tarihiyle beraber yürüyenlerde tarihin zirvesine çıkartmaya devam edecektir ifadelerini kullandı. Göksu, Feshane'de açılan serginin de kapatılmasının istedi.

İSTANBUL MADDİ VE MANEVİ MÜKTESEBATIYLA BİR BÜTÜNDÜR

AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz da, Feshane'de açılan sergiye tepki göstererek, İBB'nin kültür ve sanat alanında kendi kamusal mekanlarını kullanarak ideolojik ve toplumsal değerleri göz ardı eden etkinliklerine son günlerde bir yenisi ve belki de en rahatsız edicisi Feshane'de eklenmiştir. Kültür ve sanatın kişisel politik dünya görüşleri ufkunda bir istikamet belirleme vasıtası toplumsal mühendisliğin bir aracı olarak kullanılması bir grubun, bir zümrenin elitiz sanat algısının kültürel bir hegemonya ve meydan okuma imkanı olarak kullanılmasını, daha doğrusu istismar edilmesini reddediyoruz. Milliyetçi muhafazakar dünya görüşümüz ve milletimizin bize siyaset sahnesinde korumak ve mesul tuttuğu değerler sisteminin muhafazası adına Cumhur İttifakı olarak sanat adı altında imal edilen aslında bir patolojiyi ifşa eden bu ve benzeri ürünlerin kamusal mekanlarda kamusal hassasiyet gereği sergilenmemesi, söz konusu serginin bir an evvel kaldırılmasını, aksi halde demokratik ve hukuki haklarımızı en güçlü şekilde kullanacağımızı beyan etmek isteriz. İstanbul maddi ve manevi müktesebatıyla bir bütündür. ve bu bütünü millet kanununa korumaya kararlılıklar devam edeceğiz dedi.

FESHANE BİZİM DÖNEMİMİZDEN 10 YIL ÖNCE PERİŞAN BİR HALDEYDİ

CHP Grup Başkan Vekili Tarık Balyalı da söz hakkı alarak, 'Sürekli olarak ecdat yadigarı konusunda dersler verilmeye çalışılıyor. Ama çok iyi biliyorum ki gerçekten ecdat yadigarı olan Feshane bizim dönemimizden 10 yıl önce perişan bir haldeydi. Yaklaşık 10 yıl boyunca kapatılmıştı, sular altında kalmıştı. Neredeyse yıkılmak üzereydi ve bu dönemin vizyonuyla Feshane ayağa kaldırıldı değerli arkadaşlar. 2017 yılında kapatılan Feshane 2018 yılında ihalesi yapılmış olmasına rağmen biz gelinceye kadar 2019 Haziran sonrasına kadar tek bir çivi bile çakılmayan bir ecdat yadigarı durumundaydı arkadaşlar. Feshane'yi ayağa kaldıranda bugün ki etkinliklerin yapılmasını sağlayanda bu dönemin vizyonun sahibi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'dur. İstanbul'da sadece Feshane restorasyonu değil, İstanbul'da tarihi ve kültürel yerlerle ilgili çok önemli çalışmalar yapan ve İstanbul'u gerçekten ayağa kaldıran İBB Miras ekibine teşekkürü borç biliyorum. Çünkü İstanbul'daki Feshane çalışması, restorasyonu da hemen yanı başımızdaki arkeolojik kazılarda aslında İBB Miras ekibinin yaptığı çalışmalarö dedi.