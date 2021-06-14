İBB Meclisinde üç araştırma ve inceleme komisyonu kurulması teklifi kabul edildi - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde süreli üç araştırma ve inceleme komisyonu kurulması teklifi, tartışmaların ardından kabul edildi.

İBB Meclisi oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi.

Cumhur İttifakı adına AK Parti ve MHP Grup Başkanvekillerinin imzaladığı karar teklife göre mecliste üç adet süreli araştırma komisyonu kurulması için önerge verildi.

AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz'ın okuduğu "Yatırım ve Projeleri İzleme ve Araştırma Komisyonu" kurulması için önerge verildi.

Türkyılmaz, ihaleler, yatırım ve hizmet odaklı olarak yapılan ihaleler ile amaçlanan proje ve yatırım süreçlerinin araştırılması, güncel ilerlemelerin tespit edilmesi, varsa eksikliklerin tespiti ve çözüm önerilerinin sunulması amacıyla komisyon kurulmasını teklif etti.

Teklif karar oy birliği ile kabul edilerek komisyon üyeleri belirlendi.

Türkyılmaz'ın okuduğu diğer önergede ise raylı sistem hatlarının lastik tekerlekli olarak faaliyet gösteren ulaşım araçlarına etkilerinin tespit edilmesi, mevcut lastik tekerlekli tüm ulaşım sistemlerinin bütüncül olarak değerlendirilmesi ve trafik sorunlarının analiz edilmesi amacıyla Ulaşım ve Trafik Komisyonu'nun 6 ay süresiyle İnceleme Araştırma Komisyonu olarak görevlendirilmesi teklif edildi.

Teklif karar, mecliste oy çokluğu ile kabul edildi.

Türkyılmaz, son teklif kararda ise müsilajın görsel, ekolojik, ticari ve sosyal anlamda olumsuz etkilerinin araştırılması, alınması gereken tedbirlerin tespiti, çözüme yönelik görüş ve önerilerin hazırlanması amacıyla "Çevre, Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyonu"nun "İnceleme Araştırma Komisyonu" olarak görevlendirilmesi için teklif sundu. Teklif karar oy çokluğu ile kabul edildi.

Yeniden oylama talebi tartışıldı

Oylamalar sırasında komisyonların hukuki dayanağı üzerine mecliste tartışma yaşandı.

CHP grubu, yetkileri ve komisyonlarda görevlendirilecek uzman kişilere ücret ödenecek olması sebebiyle komisyonların kurulmasının hukuki olmadığını savundu.

Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar ise komisyonların Belediye Kanununun 24. ve 25. maddelerine göre yasal olduğunu dile getirdi.

CHP grubu oy birliği ile geçen Yatırım ve Projeleri İzleme ve Araştırma Komisyonu kurulması kararının yeniden oylanmasını istemesi üzerine meclise ara verildi. Yapılan müzakerelerin ardından yeniden oylama yapılmadı.

Taşınmaz satışı teklifleri

Meclis gündemine gelen bir diğer konu ise İBB Emlak Müdürlüğünün teklif ettiği taşınmaz satışları oldu. Tekliflere göre Eyüpsultan, Pendik, Sultangazi, Ataşehir, Bağcılar, Zeytinburnu ilçelerinde yer alan 13 taşınmazın satışı için meclisten onay istendi. Satış teklifleri komisyonlara havale edildi.

İmamoğlu 3 kararı meclise iade etti

İBB Meclisinin mayıs ayı oturumlarında kabul edilen, Şile ve Güngören'deki mülkiyeti İBB'ye ait parsellerin ilçe belediyelerine tahsis edilmesine ilişkin kararlar ve İETT'nin 250 adet yeni hat ihdas etmesi ve 66 bin servis aracıyla toplu taşıma hizmeti yapılması kararları İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yeniden görüşülmek üzere meclise iade edildi.

Geçen ay mecliste oy çokluğu ile kabul edilen kararlara göre Şile'deki arsada Şile Belediyesinin inşa ettiği Fen İşleri Müdürlüğü yer alırken, Güngören'deki 20 dönümlük arazi ise Millet Bahçesi yapılmak üzere 10 yıllığına ilçe belediyesine tahsis edilmişti.

Her iki tahsis kararı da yeniden görüşülmek üzere komisyonlara iade edildi.

Ayrıca Kovid-19 nedeniyle 31 Ağustos 2021 tarihine kadar İETT'nin 250 adet yeni hat ihdas etmesi ve 66 bin servis aracıyla toplu taşıma hizmeti yapabilmesi için sözleşme imzalanmasına ilişkin meclis kararı da başkanlık makamı teklifi ile meclise iade edildi.