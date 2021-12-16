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İBB Meclisinden 299 milyon 800 bin avroluk borçlanmaya onay - Son Dakika

İBB Meclisinden 299 milyon 800 bin avroluk borçlanmaya onay

16.12.2021 17:23
İBB Meclisinden 299 milyon 800 bin avroluk borçlanmaya onay

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Kirazlı-Halkalı Metro Hattı projesi ve tramvay aracı alımlarında kullanılmak üzere İBB Başkanına 299 milyon 800 bin avro borçlanma yetkisi verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Kirazlı- Halkalı Metro Hattı projesi ve tramvay aracı alımlarında kullanılmak üzere İBB Başkanına 299 milyon 800 bin avro borçlanma yetkisi verdi.

İBB Meclisi aralık ayı 3. birleşimi, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleştirildi.

Meclis toplantısında, Kirazlı-Halkalı Metro Hattı projesi ve 34 adet tramvay aracı alımında kullanılacak dış borç talebi ele alındı.

Finansman Müdürlüğü, Kirazlı-Halkalı Metro Hattı inşaat çalışmalarında kullanılmak üzere 242 milyon avro + KDV ve sigorta primi tutarında dış borçlanma talebinde bulundu.

Finansman Müdürlüğünden gelen bir diğer teklifte ise Edirnekapı-Sultançiftliği- Habipler Tramvay Hattı projesinde kullanılmak üzere 34 tramvay aracı alınması için 57 milyon 800 bin avro + KDV ve sigorta primi tutarında dış borçlanma talep edildi.

Komisyon raporunda, borçlanmaların çok taraflı yatırım ve kalkınma bankaları ile yabancı devlet kuruluşlarından doğrudan veya İller Bankası aracılığıyla yapılması şartı ile İBB Başkanına yetki verilmesinin uygun olduğu belirtildi.

Meclis, oy birliğiyle dış borçlanma tekliflerine onay verdi.

Mecliste ayrıca Kirazlı-Halkalı Metro Hattı projesinde kullanılacak 272 adet metro aracı temini ve işletmeye alma işi için 300 milyon avro + sigorta primi tutarındaki borç talebi ise oy birliğiyle tekrar komisyona havale edildi.

istanbul büyükşehir belediyesi, Halkalı, Tramvay, Metro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İBB Meclisinden 299 milyon 800 bin avroluk borçlanmaya onay - Son Dakika


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SON DAKİKA: İBB Meclisinden 299 milyon 800 bin avroluk borçlanmaya onay - Son Dakika
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