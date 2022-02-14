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İBB Meclisinden toplu sözleşme imzalanamayan iştirakler için zam formülü - Son Dakika

İBB Meclisinden toplu sözleşme imzalanamayan iştirakler için zam formülü

14.02.2022 22:25
İBB Meclisinden toplu sözleşme imzalanamayan iştirakler için zam formülü

AK Parti ve MHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, sendikal yetki uyuşmazlığı nedeniyle toplu sözleşme yapılamayan belediye şirketlerindeki çalışanlara yüzde 50 zam yapılmasına ilişkin verilen gündem teklifi, oy birliğiyle komisyona havale edildi.

AK Parti ve MHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, sendikal yetki uyuşmazlığı nedeniyle toplu sözleşme yapılamayan belediye şirketlerindeki çalışanlara yüzde 50 zam yapılmasına ilişkin verilen gündem teklifi, oy birliğiyle komisyona havale edildi.

İBB Meclisi şubat ayı ilk birleşimi, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleştirildi.

Meclis toplantısında AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, İBB işçileriyle ilgili gündeme ek teklif verdi.

Cumhur İttifakı adına teklifi okuyan Gökkuş, şunları kaydetti:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile sendikalar arasında yetki uyuşmazlığına ilişkin yargıya taşınan sürecin halen devam ettiği ve buna bağlı olarak yeni toplu iş sözleşmesinin kısa sürede imzalanamayacağı tahmin edildiğinden ve geçen süreçte zam oranı düşük kaldığından İBB Başkanlığı ile İETT Genel Müdürlüğü ve bağlı iş yerleri, KÜLTÜR AŞ, İSTON AŞ, İSFALT AŞ, İSBAK AŞ ve İSPARK AŞ'de görev yapan işçi statülü personelin mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla ileride yapılacak olan toplu iş sözleşmesine kadar geçerli olmak ve yapılacak toplu iş sözleşmesinde dikkate alınmak üzere taban ücretlerine ilave iyileştirme yapılarak en az yüzde 50 oranında zam yapılması teklifimizin gündeme alınarak Hukuk-Temel Haklar- Kent Ekonomisi, Meslek Odaları ve Sendikalar Komisyonlarına müşterek havalesini arz ederiz."

Oy birliğiyle kabul edilen teklif, gündeme alınarak komisyona havale edildi.

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da idarenin de bu konuda çalışması bulunduğunu belirterek "Arkadaşlar şubat ayı itibarıyla gündem teklifi vermişler. Hep beraber komisyonda değerlendiririz. Çalışanlarımızın mağdur olmasını istemeyiz. Neyse gereken ortası bulunarak yapılır." ifadelerini kullandı.

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istanbul büyükşehir belediyesi, Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İBB Meclisinden toplu sözleşme imzalanamayan iştirakler için zam formülü - Son Dakika


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