İBB Meclisine Ayasofya planlarında değişiklik teklifi - Son Dakika

İBB Meclisine Ayasofya planlarında değişiklik teklifi

İBB Meclis toplantısında, İBB Ak Parti ve MHP grupları, Ayasofya'nın planlarının Ayasofya Camii ve Külliyesi olarak değiştirilmesini teklif etti.

İBB Meclis toplantısında, İBB Ak Parti ve MHP grupları, Ayasofya'nın planlarının Ayasofya Camii ve Külliyesi olarak değiştirilmesini teklif etti.

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Ak Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, teklifin sunulmasından önce meclise konuda hakkında bilgilendirmede bulundu. Ardından İBB İmar Komisyonu Başkanı Yüksel Akyol teklifi meclise okudu. Akyol tarafından okunan teklif, İBB İmar Komisyonu'na gönderildi. Mecliste ayrıca Danıştay'ın Ayasofya'nın cami olması yönünde verdiği karar ayakta alkışlandı. Alkış esnasında bazı meclis üyelerinin ayağa kalkmadığı görüldü.


Başkan Göksu konuşmasında, "Bir yiğit geldi, bir imza attı Ayasofya esaretten kurtuldu. Şükürler olsun. Bu kutlu açılış her birimizin yüreğinde farklı izler bıraksa da milletimizin desteği ile devletimiz kendi gücünü göstermiştir. Şimdi bu tarihi sürece İBB Meclisi'nin de tarihi bir karar ile katılması gerekir. AK Parti grubu ve MHP grubu olarak ilgili planlar ile ilgili değişikliklerin yapılması için teklifte bulunuyoruz" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, AK Parti, Ayasofya, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 16:58 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İBB Meclisine Ayasofya planlarında değişiklik teklifi - Son Dakika
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