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İBB, METROLAR İÇİN 150 MİLYON EURO BORÇLANACAK - Son Dakika

İBB, METROLAR İÇİN 150 MİLYON EURO BORÇLANACAK

24.11.2021 16:25

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin, Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Projesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde yapımı devam eden 'Sabiha Gökçen Havalimanı Raylı Sistem Bağlantısı projelerinde kullanılmak üzere 100 adet metro aracı alımı teklifi oy birliğiyle geçti.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin, Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Projesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde yapımı devam eden 'Sabiha Gökçen Havalimanı Raylı Sistem Bağlantısı projelerinde kullanılmak üzere 100 adet metro aracı alımı teklifi oy birliğiyle geçti.

İBB Kasım ayı meclis toplantılarının beşinci oturumu İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Okul Abidin başkanlığında Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Rumeli Salonu'nda yapıldı. Toplantıda gündeme dair çok sayıda madde görüşülürken Plan ve Bütçe ile Trafik ve Ulaşım Komisyonlarının, Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Hattı ve Sabiha Gökçen Havalimanı Raylı Sistem Bağlantısı Projelerinde kullanılmak üzere 100 adet metro aracının alımı için 150 milyon euro tutarınca dış borçlanma talebi de ele alındı. Teklif oy birliğiyle meclisten geçti. Komisyon teklife şartlı onay verdi. Komisyon raporunda, borçlanmanın çok taraflı yatırım ve kalkınma bankaları ile yabancı devlet kuruluşlarından doğrudan veya İller Bankası aracılığıyla yapılması şartı ile İBB Başkanı'na yetki verilmesinin uygun olduğu belirtildi.

İBB, METROLAR İÇİN 150 MİLYON EURO BORÇLANACAK
İBB, METROLAR İÇİN 150 MİLYON EURO BORÇLANACAK
İBB, METROLAR İÇİN 150 MİLYON EURO BORÇLANACAK
İBB, METROLAR İÇİN 150 MİLYON EURO BORÇLANACAK

istanbul büyükşehir belediyesi, Kaynarca, Pendik, Metro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İBB, METROLAR İÇİN 150 MİLYON EURO BORÇLANACAK - Son Dakika


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SON DAKİKA: İBB, METROLAR İÇİN 150 MİLYON EURO BORÇLANACAK - Son Dakika
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