İBB Mezarlık Dairesi'den 'Ölüm raporu' çıkışı: Bize gelen ölüm raporlarında koronavirüs yazmıyor - Son Dakika

İBB Mezarlık Dairesi'den 'Ölüm raporu' çıkışı: Bize gelen ölüm raporlarında koronavirüs yazmıyor

04.05.2021 15:13
İBB Mezarlık Dairesi'den 'Ölüm raporu' çıkışı: Bize gelen ölüm raporlarında koronavirüs yazmıyor, System.String[]

Koronavirüsten hayatını kaybeden hastaların ölüm raporlarında, 'Covid-19' yazmadığına dair tartışmaları gündemde yerini korurken, bir iddiada İBB Mezarlıklar Dair Başkanı Ayhan Koç'tan geldi. Koç, kendilerine gelen ölüm raporlarında koronavirüs yazmadığını ifade etti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini aştı. 24 saatte kaydedilmiş en yüksek vefat sayısı ise 394 ölümle 30 Nisan'da yaşandı.

Koronavirüsten hayatını kaybeden hastaların raporlarında ölüm nedeni olarak "Covid-19" yazmadığı iddiası uzun zamandır gündemde. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamayla bu iddiaları yalanlarken son dönemde artan ölümlerle ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanı Ayhan'ın söyledikleri ise kafaları iyice karıştırdı.

"ÖLÜM ORANINDA GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 20-30 CİVARINDA ARTIŞ VAR"

TELE1'in haberine göre Koç, "Yaklaşık bir aydır ölüm oranında bir artma var. Geçen yılın son üç ayında rakamlar 2-2.5 katına çıkmıştı. Yine ona yaklaşan bir süreç söz konusu. Normalde girdiğimiz 200-210 ölüm sayısı, 350-400 civarında seyrediyor. Geçen yıla göre yüzde 20-30 bir artış var.

İBB Mezarlık Daire Başkanı Ayhan Koç: Bize gelen hiçbir ölüm raporunda koronavirüs yazmıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanı Ayhan Koç.

"BUGÜNE KADAR KORONAVİRÜS YAZAN BİR ÖLÜM RAPORU GELMEDİ"

Bulaşıcı hastalık nedeniyle ölenlerin sayısı, pandeminin başlangıcından bugüne kadar olan sürede 20 binin biraz üzerinde. Hastanelerin yoğun bakımlarındaki yoğunluğun aynısı bize de yansıyor. Bize gelen hiçbir ölüm raporunda, koronavirüs yazmadılar. Bugüne kadar hiç gelmedi öyle bir rapor. Bugüne kadar direkt koronavirüs nedeniyle ölen insan biliyorum ama böyle bir rapor gelmedi" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA DOLANAN ÖLÜM RAPORU SES GETİRMİŞTİ

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden bir hastaya ait ölüm raporu sosyal medyada büyük ses getirmişti. Raporda hastanın koronavirüsten öldüğüne dair bir ibare olmaması kafaları karıştırırken, konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da açıklama gelmişti.

İBB Mezarlık Daire Başkanı Ayhan Koç: Bize gelen hiçbir ölüm raporunda koronavirüs yazmıyor

BAKAN KOCA: HASTA TÜM KAYITLARDA COVID-19 OLARAK YER ALMIŞTIR

Bakan Koca, "Bu hasta, kayıtlarımızda ve tüm istatistiklerimizde COVID ölüsü olarak kayıtlıdır. İddia edildiği gibi hasta COVID olduğu halde değilmiş gibi bir kayıt yoktur. Hasta yakınına teslim edilen belge defin işlemlerinin gecikmeden yapılması için nihai inceleme yapılmadan düzenlenmiş ve incelemeye açık olan belgedir. Hastanın ölüm belgesinde bulaşıcı olmayan hastalık yazılmış olmasının nedeni tedavisi 23 gün süren hastamızın bir süre sonra PCR test sonucunun negatif çıkmış olmasıdır. Hekim burada bulaşıcı bir durum kalmadığına hükmetmiştir ve nihai karar verici hekimin kendisidir. Özetle bir vakıf üniversitesi hastanesinde tedavi görürken ölüm raporunda tüm bilgilerin eksiksiz verilmediği bir vatandaşımızın devletimizin kayıtlarında durumu olması gerektiği gibi COVID-19 olarak yer almıştır. Buradan bilgilerin güvenilirliğini şüpheli hale getirmenin kimseye faydası yoktur" ifadelerini kullanmıştı.

İBB Mezarlık Dairesi'den 'Ölüm raporu' çıkışı: Bize gelen ölüm raporlarında koronavirüs yazmıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fahrettin Koca, Koronavirüs, Ayhan Koç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Güncel İBB Mezarlık Dairesi'den 'Ölüm raporu' çıkışı: Bize gelen ölüm raporlarında koronavirüs yazmıyor - Son Dakika


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