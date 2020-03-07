İBB mobil hijyen filosunun tanıtımı yapıldı - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yenikapı'da 'Corona Hijyen Tanıtım Etkinliği'ne katıldı. İmamoğlu, burada, İBB olarak, korona virüsü dahil olmak üzere, her türlü virüse karşı önlem amaçlı hizmet verecek, mobil hijyen filosunu tanıttı.

Koronavirüsün Dünya Sağlık Örgütü tarafından da ciddi bir tehdit olarak kabul edildiğini belirten İmamoğlu, "Biz, İBB olarak, özellikle son birkaç haftada koronavirüs salgını ile ilgili çeşitli tedbirler almaya ve ekiplerimizi hazırlamaya başladık. Koronavirüs vakaları ortaya çıkmaya başladığı andan itibaren, Sağlık Daire Başkanlığı'mız konuyu büyük bir hassasiyetle gündemine aldı. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun açıklamaları anlık olarak takip edilmeye, İstanbul Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu İstanbul Tabipler Odası ve konuyla ilgili akademisyenlerle görüş alışverişi içinde süreci anlamaya, hazırlık yapmaya ve yönetmeye başladık. Gelişmelere bağlı olarak, Sağlık Daire Başkanlığımız, Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğümüz bünyesinde koruyucu, önleyici ve tedavi edici sağlık hizmetleri kapsamında çeşitli merkezlerimizde sağlık hizmetleri yürütülmesi talimatları verdim" dedi.

"İETT OTOBÜLERİNDE 420 PERSONEL HİJYEN İÇİN GÖREVLENDİRİLDİ"

Belediye bünyesinde bir eylem planı hazırladıklarını kaydeden İmamoğlu, "Metrolarda 100 kişi ile temizlik ve hijyen çalışmalarını 3 düzeyde gerçekleştiriyoruz: Öncelikle kaba temizlik yapıyoruz. Her gün koltuklar ve taban temizliğini deterjanla yapıyoruz. Ardından detaylı temizlik işlemleri gerçekleştiriyoruz. Haftada bir gün tüm yüzeyler uygun deterjanlarla temizlenmektedir. ve nihayetinde ayda bir kez havalandırma filtreleri ve boruları dahil deterjanla tüm aksamları temizliyoruz. İETT otobüslerinde ise 420 personeli temizlik ve hijyen ile olarak görevlendirdik. Otobüslerimizin iç ve dışı deterjan uygulanarak günlük olarak temizleniyor. Metrobüs istasyonlarını da benzer şekilde daha sık aralıklarla yıkayıp temizlemeye başladık. Ortalama üç ayda bir kez detaylı bakım temizliği çalışması yapılmaktadır. Bu çalışma özenli bir biçimde tüm yüzeylerin deterjanla temizlenmesi ve dezenfeksiyon işlemlerini kapsamaktadır. Bunlara ek olarak toplu ulaşım hizmetlerinde merkezi peronlarda Otobüs AŞ. iştirakimiz üzerinden, mobil dezenfeksiyon ekipleri oluşturduk" diye konuştu.

"KORUYUCU TEDBİRLERİ YAYGINLAŞTIRACAĞIZ"

İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz bünyesinde 44 metrobüs istasyonunda toplamda 65 adet, Taksim-Tünel tarihi tramvay hattında 2 istasyonda 4 adet el dezenfeksiyon üniteleri yerleştirdik. Yoğun nüfusun olduğu kültür merkezleri, ana hizmet binaları, İSMEK eğitim birimleri, Halkla İlişkiler Müdürlüğü iletişim noktaları, kütüphaneler, Darülaceze Müdürlüğü binaları gibi toplam 700 bin metrekareyi bulan kapalı alanlarımızda ise yoğun şekilde temizlik ve hijyen uygulamalarına başlıyoruz. Bugün burada özel olarak giydirilmiş 18 aracımızı ve 18 görevlimizi görüyorsunuz. Özel olarak hazırladığımız bu 18 araçta toplamda 36 dezenfeksiyon personeli ve ekipleri koordine edecek 3 ekip sorumlusu 7/24 sahada dezenfeksiyon işlemi yapacak. Belediyemizin kapalı alanları dışında Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı sorumluluğunda bulunan cami, cemevi, kilise ve sinagog gibi tüm ibadethanelerde de dezenfeksiyon işlemlerine başlayacak ve koruyucu tedbirleri yaygınlaştıracağız"

"DAHA AZ TOKALAŞMALI, DAHA AZ ÖPÜŞMELİYİZ"

İmamoğlu, "Bu virüs ne sınır dinliyor ne de duvar. Ancak her birimizin alacağı tedbir daha önemli. Başta kişisel temizlik ve kişisel tedbir. Sık sık ellerimizi sabunla ve bol suyla yıkamalıyız. Yanımızda kolonya veya dezenfektan taşımalı ve kullanmalıyız. Daha az tokalaşmalı ve daha az öpüşmeliyiz. Hatta, bir süre hiç öpüşmemeliyiz. Herhangi bir ateşli hastalıkla karşılaştığımızda, yorgunluk ve halsizlik durumlarında mümkün olduğunca dinlenmeliyiz. Bu salgın karşısında özellikle belli bir yaşın üzerindeki vatandaşlarımız en riskli ve savunmasız durumda olan grubu oluşturuyor. Büyüklerimizin kişisel temizlik ve korunma tedbirlerine uymaları ve kendilerine dikkat etmeleri oldukça önemli" dedi.