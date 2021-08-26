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İBB'nin 1000 yeni taksi plakası teklifi, UKOME'de oy çokluğu reddedildi (2) - Son Dakika

İBB'nin 1000 yeni taksi plakası teklifi, UKOME'de oy çokluğu reddedildi (2)

26.08.2021 16:17

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında 1000 yeni taksi plakası teklifi oy çokluğu ile reddedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında 1000 yeni taksi plakası teklifi oy çokluğu ile reddedildi.

İBB UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir'in başkanlığında Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Burada konuşan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyup Aksu, trafik sorunu devam ettiği sürece sorunun çözülmeyeceğini belirtti.

Özellikle trafiğin yoğun olduğu saatlerde taksiye ulaşmanın zorlaştığını ifade eden Aksu, şöyle devam etti:

"Trafik sorunu çözülmeden 10 bin yeni taksi plakası da çıkarılsa sorun çözülmeyecek. İBB'nin bize örnek gösterdiği Londra, Paris gibi kentlerde tarifeler yüksek. Bize de aynı şartlar sağlandığında sorunun çözümüne katkı sağlayacaktır. İBB'nin şikayet verilerine göre 512 milyon yolculuk var ve şikayet sayısı 103 bin. Toplam yolculuğun yüzde 1'i bile değil. Toplu taşımada ise şikayet oranı ise yüzde 15. Denetim ve teknoloji ile şikayetler azalacaktır. İzmir'de bir taksiye düşen kişi sayısı 1207 kişi, Ankara'da bir taksiye düşen kişi sayısı 770 kişi ve İstanbul'da bir taksiye düşen kişi sayısı ise 890 kişidir. İzmir'de, İstanbul'dan yüzde 37 daha fazla taksi başına düşen kişi sayısı ama İzmir'de taksi sayısı kesinlikle gündeme gelmiyor."

Denetim yetkisinin kendileriyle paylaşılmadığını dile getiren Aksu, İBB'nin de bu yetkisini kullanmadığını savundu.

Var olan taksilerin çalışmasıyla ilgili bir sistem geliştirilmesini talep eden Aksu, şöyle konuştu:

"Tek kişilik toplu ulaşım kartları 10 TL, 4 kişi 40 TL ama taksiye binilse 15 TL. Adaletsiz tarifelerle kalite düşmekte ve kısa mesafe sorunları çıkmakta. Yalvarıyoruz, diyoruz ki: Bizim bagaj sorunumuz var. Korsan sorunumuz var. Bu konuyla alakalı çözüm istiyoruz. Taksi sayısının artışı siyasi bir malzeme oldu. İBB Başkanımız siyasi malzeme haline getirdi. Adalar'da elektrikli araç bekleyen kişi sayısı 300 kişi. Yolcu mağdur oluyor ama bu hiç gündeme gelmiyor ama bizim taksi sayısının artışı gündeme getiriliyor."

Aksu, şoförlere eğitim verilip denetim yapılmasını talep ederek, sektörün kalitesini artırmak için hep beraber çalışmayı önerdiklerini bildirdi.

Belediye sözcüleri tarafından "plaka ağası" ve "mafya" gibi hakaretlere maruz kaldıklarını kaydeden Aksu, "Biz esnafız. Belediye bizim belediyemiz, yöneticiler ise gelip geçicidir. Şoförler ve Otomobilciler Federasyon olarak teknolojiye geçmeden taksi sayısının artışını uygun görmüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bize gelen şikayetler çeşitlenerek artıyor"

Oturumu yöneten İBB Genel Sekreter Yardımcısı Demir, Aksu'nun eleştirilerini cevapladı.

Yeni taksi plakası teklifini savunan Demir, "Isıtıp ısıtıp gündeme getireceğiz. Çünkü yaptığımız çalışmalar sorunun iki ayağından birisinin sayı, diğerinin nitelik olduğunu gösteriyor. Bize gelen şikayetler çeşitlenerek artıyor." dedi.

Demir, İstanbul'daki taksi sayısının 17 bin 395 olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Ücretsiz olarak İ-Taksi monte ettiğimiz taksi sayısı 14 bin 800. Teknoloji sorunu yok. İBB'nin görevi müşteri arayan taksiciyle müşteriyi buluşturmak değil. Diğer aplikasyonları da sisteme dahil ettik. Bizi engelleyen İBB Meclisi. Bu aplikasyonu denetlemek için karar aldık ama İBB Meclisinde sunduğumuz teklif reddedildi. Tekrar sunduk, komisyonda. Yolcunun gittiği güzergahı, ücreti gösteren bir sistem olacak. Bu yöntem, İstanbul'daki taksilerin kalitesini yükseltecek. Biz denetimlerimizi yapıyoruz. Bayramda 400 aracın belgesini iptal ettik. Bugün 8. kez geliyor. 18. kez de gelecek, kabul edilinceye kadar."

İBB Meclisi Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir, meclisin engellemede bulunmadığını söyledi.

İBB'nin bu konuyla ilgili teklifi 1 yıl boyunca meclise getiremediğini ifade eden Özdemir, "İstanbul'da doluluk oranı yüzde 46, Avrupa'da ise bu oran yüzde 65'tir. Bu açıdan yolcuyla taksiciyi buluşturacak aplikasyon önemli. İki buçuk sene oldu göreve geldiğiniz ve bir aplikasyonun bunca zaman bitirilmemesini kamuoyunun takdirine bırakıyorum." diye konuştu.

"Doluluk oranı İTÜ'nün raporuna göre yüzde 39,3"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel ise konuşmasında dijital uygulamanın önemini belirtti.

Bu uygulamaların denetime katkı sağladığını kaydeden Yücel, "Uygulama ile taksi şoförünü görebiliyorsunuz, denetleyebiliyorsunuz, şoförü puanlayarak da onu sistem dışına itebiliriz. Taksicilik sisteminde dijital açıdan gelişimi sağlayabiliriz." değerlendirmesini yaptı.

Yücel, İBB'nin bütün taksilerin ruhsatını veren birim olduğunu, dolayısıyla işin teknik tarafına bakınca İstanbul'da taksilerle ilgili alt yapılar düzenlenmeden, araç sayısı artınca bunun trafiğe etkisinin büyük olacağını bildirdi.

Taksi doluluk oranlarından da bahseden Yücel, "Doluluk oranı İTÜ'nün raporuna göre yüzde 39,3. Singapur'da 65, Londra'da yüzde 55. Bunu yüzde 55'lere taşımamız lazım. 'Bizim görevimiz taksiciyle müşteriyi buluşturmak değil.' dediniz ama bizim görevimiz budur. Taksi doluluk oranını artırmamız lazım." değerlendirmesini yaptı.

İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, aplikasyonun tüm sorunları çözemeyeceğini savunarak, 1700 taksiciye eğitim verildiğini de sözlerine ekledi.

Yapılan tartışmaların ardından 1000 yeni taksi teklifi 16'ya karşı 11 oyla reddedildi.

İBB'nin 1000 yeni taksi plakası teklifi, UKOME'de oy çokluğu reddedildi (2)
İBB'nin 1000 yeni taksi plakası teklifi, UKOME'de oy çokluğu reddedildi (2)
İBB'nin 1000 yeni taksi plakası teklifi, UKOME'de oy çokluğu reddedildi (2)
İBB'nin 1000 yeni taksi plakası teklifi, UKOME'de oy çokluğu reddedildi (2)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi, İstanbul, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İBB'nin 1000 yeni taksi plakası teklifi, UKOME'de oy çokluğu reddedildi (2) - Son Dakika


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