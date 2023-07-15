İBB'nin "15 Temmuz" mesajı tepki topladı! Herkes aynı yere takılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

İBB'nin "15 Temmuz" mesajı tepki topladı! Herkes aynı yere takılıyor

15.07.2023 12:07

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti. İBB'nin vatandaşlara gönderdiği SMS'te "FETÖ", "15 Temmuz" ve "darbe girişimi" kelimelerinin geçmemesi tepkilere neden oldu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti. Bugün art arda 15 Temmuz'la ilgili açıklama ve paylaşımlar gelirken İBB'nin vatandaşlara gönderdiği SMS ise tepki çekti. Vatandaşlar mesajda FETÖ, 15 Temmuz ve darbe girişimi kelimelerinin geçmemesine dikkat çekti.

VATANDAŞLARA SMS GÖNDERDİLER

İBB'nin gönderdiği mesajda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu imzası ile gelen SMS'te, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Aziz şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz." ifadeleri yer aldı.

İşte o mesaj:

İBB'nin 15 Temmuz mesajı tepki çekti

YORUM YAĞDI

Ancak mesaj içerisinde 15 Temmuz yazılmaması, FETÖ ve darbe girişiminden bahsedilmemesi vatandaşların dikkatini çekti. Konuyla ilgili birçok kullanıcı, sosyal medyadan eleştirilerde bulundu.

O yorumlardan bazıları:

İBB'nin 15 Temmuz mesajı tepki çekti
İBB'nin 15 Temmuz mesajı tepki çekti
İBB'nin 15 Temmuz mesajı tepki çekti
İBB'nin 15 Temmuz mesajı tepki çekti
İBB'nin 15 Temmuz mesajı tepki çekti
YORUMLAR (7)
  • necmettin durmaz: oy beklentisi o yürek yok onda Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Özcan Kuvan: Gündemimiz bu zaten şimdi emekli yedi bin beş yüz le nasıl geçinecek konusu bitti değiştirin gündemi aferiiin. Cevap Yaz 56 39 Yayından Kaldır
  • Mehmet Aydın: 15 temmuz rezilliğine sebep olanlardan gereği gibi hesap sorulmadan şehitlerimiz bizlere hakkını helal etmeyecek Rabbim hepsinden razı olsun Cevap Yaz 36 7 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB'nin '15 Temmuz' mesajı tepki topladı! Herkes aynı yere takılıyor - Son Dakika


Son Dakika
13:11 Usta oyuncu Tanju Tuncel, hayata gözlerini yumdu
13:07 Usta oyuncu Tanju Tuncel hayatını kaybetti
12:39 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, FETÖ ile mücadeleyi vurguladı
12:35 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Dünyayı FETÖ'ye dar etmeye devam edeceğiz
12:18 Fenerbahçe Beko, Georgios Papagiannis ile anlaştı
12:16 Fenerbahçe Beko, Georgios Papagiannis'i renklerine bağladı
12:05 Çöp Adam'da başrol dahil 6 oyuncu birden diziye veda etti
12:02 İBB'nin "15 Temmuz" mesajı tepki topladı! Herkes aynı yere takılıyor
11:59 Çöp Adam dizisinde yaprak dökümü! Başrol dahil 6 oyuncu birden kadrodan ayrıldı
11:58 İBB'nin "15 Temmuz" mesajı tepki çekti! Herkes aynı noktaya takılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2023 13:30:28. #1.12#
SON DAKİKA: İBB'nin "15 Temmuz" mesajı tepki topladı! Herkes aynı yere takılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement