İBB'nin 19 Mayıs konseri tepki çekti! Ümit Özdağ, İmamoğlu'na sert sözlerle yüklendi: Atatürk yüzüne bakar mı senin?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Güngören'de halka açık ücretsiz konser düzenledi. Karadenizli sanatçı Apolas Lermi'nin konser verecek olması başta Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ olmak üzere sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından tepkiyle karşılandı.

"ATATÜRK YÜZÜNE BAKAR MI SENİN?"

Özdağ, sosyal medya hesabından sert sözlerle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yüklendi. Zafer Partisi lideri tepkisini, "İmamoğlu, 19 Mayıs'ta 19 Mayıs Pontus soykırımıdır iftirasını atan adama konser verdiriyor. Allah aşkına zerre kadar milli kimliğin yok mu? Sonra "Atatürk İle konuşmak isterdim" diye reklam ajansı cümlesi ile ortaya çıkıyorsunuz. Atatürk yüzüne bakar mı senin?" ifadeleriyle gösterdi.

ÖZDAĞ APOLAS LERMİ'NİN VİDEOSUNU PAYLAŞTI

Özdağ paylaşımını Apolas Lermi'nin bir videosuyla yaptı. Videoda Yunanistanlı Matthaios Tsahouridis'in Apolas Lermi için, "Trabzonlu Apolas Lermi'nin anavatanında özgürce şarkı söylemesi bizim büyük sevincimiz. Türkiye'nin Pontuslu Rumlara soykırımı, Ermenilere, Kürtlere soykırımı için çok uzaklardan gelip bize modern bir marş söylemesi bizim büyük sevincimiz. Söyleyeceği şarkı vatanımı kaybettim" ifadelerinin kullanılması tepkilere neden oldu.

SOSYAL MEDYADA DA TEPKİ ÇEKTİ

Bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından da tepkiyle karşılanan konser için, "İmamoğlu'nun 19 mayısta konser verdirttiği tipe bakın. Senin, benim vergimle", "Delirmemiz için yapıyor bence" paylaşımları yapıldı. İBB'den tepkilerle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

ŞAMPİYONLUK KONSERLERİ İPTAL EDİLMİŞTİ

Süper Lig'i şampiyon bitiren Trabzonspor'un kupa töreninde sahneye çıkacak sanatçılar arasında yer alan Yunanistanlı Matthaios Tsahouridis, kutlamalar öncesi Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tarafından eleştirilmişti. Bu eleştiri sonrasında Trabzonspor yönetimi, şampiyonluk kutlamaları afişinde yer alan Tsahouridis'in sahneye çıkmasına izin vermemişti. Yaşanan olayların ardından kendisinden tek başına sahne yapması istendiğini belirten Lermi, "Bu teklifi kabul etmedim. Matthaios sahneye çıkmıyorsa benim de çıkmayacağımı belirttim. Bizi görmek için gelen taraftarlarımızdan özür dileriz" ifadelerini kullanmıştı.