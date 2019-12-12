İBB'nin 2020 bütçe tasarısı hazırlandı - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 2020 yılı bütçesi 25 milyar 850 milyon lira olarak belirlendi.

İBB Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Bütçe ve Denetim Müdürlüğünün hazırladığı 2020 Mali Yılı Bütçe Tasarısı meclis üyelerine sunuldu.

Hazırlanan bütçe kararnamesine göre, İBB'nin 2020 yılı gider tahmini 25 milyar 850 milyon lira olarak belirlendi.

Kararnamede 2020 gelir tahmini 21 milyar 250 milyon lira olarak hesaplandı.

Gelir-gider arasındaki 4 milyar 600 milyon liralık farkın borçlanma yoluyla kapatılacağı belirtilen kararnamede, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılı gider bütçe tahmininde yer alan ödeneklere, gelir bütçe tahmininde yer alan gelirler ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki 4.600.000.000 Türk Lirası net borçlanma kaynağı karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır." denildi.

İBB'nin 2019 bütçesi 23 milyar 800 milyon lira olarak hazırlanmış, bütçe denkliği için 3 milyar 200 milyon liralık borçlanma öngörülmüştü.

Büyükşehir'in 2020 yılı bütçesi, yarın Belediye Meclis gündemine sunularak görüşülecek.

Geçtiğimiz ay yapılan meclis toplantılarında belediyeye bağlı İETT'nin 2020 yılı bütçesi 2 milyar 980 milyon lira, İSKİ'nin 2020 yılı bütçesi ise 7 milyar 776 milyon lira olarak belirlenmişti. Her iki kurumla birlikte İBB, 2020 yılında yaklaşık 36 milyar 600 milyon liralık bütçeyi kullanacak.