İBB'nin 2020 bütçe tasarısı hazırlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İBB'nin 2020 bütçe tasarısı hazırlandı - Son Dakika

İBB'nin 2020 bütçe tasarısı hazırlandı

6 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 2020 yılı bütçesi 25 milyar 850 milyon lira olarak belirlendi.

İBB'nin 2020 bütçe tasarısı hazırlandı, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 2020 yılı bütçesi 25 milyar 850 milyon lira olarak belirlendi.

İBB Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Bütçe ve Denetim Müdürlüğünün hazırladığı 2020 Mali Yılı Bütçe Tasarısı meclis üyelerine sunuldu.

Hazırlanan bütçe kararnamesine göre, İBB'nin 2020 yılı gider tahmini 25 milyar 850 milyon lira olarak belirlendi.

Kararnamede 2020 gelir tahmini 21 milyar 250 milyon lira olarak hesaplandı.

Gelir-gider arasındaki 4 milyar 600 milyon liralık farkın borçlanma yoluyla kapatılacağı belirtilen kararnamede, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılı gider bütçe tahmininde yer alan ödeneklere, gelir bütçe tahmininde yer alan gelirler ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki 4.600.000.000 Türk Lirası net borçlanma kaynağı karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır." denildi.

İBB'nin 2019 bütçesi 23 milyar 800 milyon lira olarak hazırlanmış, bütçe denkliği için 3 milyar 200 milyon liralık borçlanma öngörülmüştü.

Büyükşehir'in 2020 yılı bütçesi, yarın Belediye Meclis gündemine sunularak görüşülecek.

Geçtiğimiz ay yapılan meclis toplantılarında belediyeye bağlı İETT'nin 2020 yılı bütçesi 2 milyar 980 milyon lira, İSKİ'nin 2020 yılı bütçesi ise 7 milyar 776 milyon lira olarak belirlenmişti. Her iki kurumla birlikte İBB, 2020 yılında yaklaşık 36 milyar 600 milyon liralık bütçeyi kullanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 04:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu müjdeyi verdi: Üniversite öğrencilerine eğitim desteği başlıyor
İBB hizmetlerine yüzde 15 zam! 2020'de geçerli olacak Bu köyde 9 günde 6 kişi öldü! Halk yas içinde Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı

Son Dakika Haberleri
22:16 Malatya merkezli DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama - Son Dakika
22:15 Rezidansta bavul içinde cesedi bulunan kadının eski nişanlısı konuştu - Son Dakika
22:15 KAYIP DAĞCILARDAN MERT ALPASLAN'IN EŞİ, DHA'YA KONUŞTU - Son Dakika
22:14 Bakımevinde kafasında kurtçuk oluşan adamın görüntüleri tepki gördü - Son Dakika
22:14 ECB Başkanı Lagarde'dan "analizler parasal desteğin gerektiğini gösteriyor" açıklaması - Son Dakika
19:50 Bu köyde 9 günde 6 kişi öldü! Halk yas içinde - Son Dakika
19:18 Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 22:18:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İBB'nin 2020 bütçe tasarısı hazırlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]