İBB'nin 3 haftada düzelecek dediği Haliç, daha da siyaha büründü - Son Dakika

İBB'nin 3 haftada düzelecek dediği Haliç, daha da siyaha büründü

Mavi sularının siyaha bürünmüş hali daha önce İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından görüntülenerek bir anda Türkiye'nin gündemine gelen Haliç, günler sonra yeniden görüntülendi.

Mavi sularının siyaha bürünmüş hali daha önce İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından görüntülenerek bir anda Türkiye'nin gündemine gelen Haliç, günler sonra yeniden görüntülendi. İHA tarafından yeniden çekilen görüntülerde Haliç'in mavi sularının daha da siyaha büründüğü görüldü. İBB yetkilileri ise durumun yağmur sularından ve 'alg'lerden oluştuğunu iddia ederek 3 hafta içerisinde normale döneceğini belirtmişti. Aradan 3 hafta geçmesine rağmen Haliç'in sularının daha da siyaha bürünmesi vatandaşları isyan ettirdi.

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İstanbul'un 'Altın Boynuz' olarak adlandırılan Haliç'in mavi sularının siyaha bürünmüş hali İHA tarafından 12 Haziran'da havadan görüntülenmişti. Görüntülerin arından bir anda Türkiye'nin gündemine oturan Haliç'ten Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da harekete geçerek numune almıştı. İBB yetkilileri ise Haliç'in renginin değişmesinin kirlilikten değil yaşanan alg patlamasından olduğunu iddia etmişti. Ayrıca yapılan açıklamada durumun 3 hafta içerisinde düzeleceği ve Haliç'in yeniden mavi sularına kavuşacağı açıklanmıştı.

Yaşanılan bu gelişmelerin ardından Haliç, günler sonra İHA tarafından yeniden havadan görüntülendi. Yeni çekilen görüntülerde Haliç'in sularının daha da siyaha büründüğü görüldü. Havadan çekilen görüntülerde Haliç'in sahil kısımlarının büyük bir bölümünün çamura büründüğü drone kamerasına yansıdı. Yer yer çöplerin olması ise "bu kadarına da pes" dedirtti. Temizlenerek mavi sularına kavuşan Haliç'in yeniden eski günlerine doğru gittiğini ifade eden vatandaşlar, kokudan dolayı oturdukları evde rahatsız olduklarını söylediler. Yeterli temizlik çalışmalarının yapılmadığını ifade eden vatandaşlar, yetkililerden durumu düzeltmelerini istediler.

"YATIRIMLARI YAPAMIYORLAR SONRA, ALG OLDU DİYORLAR"

Haliç'in gün geçtikçe daha da kirlendiğini ifade eden Ergün Saraçoğlu, " Alg olduğu söyleniyor bunlar tamamen yalan, insanları aldatıyorlar. Geldiklerinden beri bir sıkıntı oluyor buralarda hep bir kasvet havası var daha önce biz ailemizle gelip burada oturuyorduk. Yatırımları yapamıyorlar sonra yok alg oldu diyorlar, yok başka bir şey, inanmıyoruz bunlara" dedi.

"GÖRÜYORSUNUZ HALİNİ ÇAMUR BİLDİĞİN LAĞIM KOKUYOR"

30 yıldır Eyüpsultan'da yaşadığını ifade eden Samiye İşçi, "AK Parti döneminde Haliç düzeltildi. Çok temiz berrak su aktı buralardan. Şimdi görüyorsunuz halini, çamur bildiğin lağım kokuyor. Buradan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sesleniyorum. Neden bu hale geldi? Temizken berrak akarken neden böyle oldu? Bu hale gelmesi büyük bir acı oldu bizim için" ifadelerini kullandı.

"HALİÇ ESKİDEN İYİYDİ AMA ŞİMDİ LAĞIM KOKUYOR"

Haliç'ten gelen kötü kokulardan dolayı rahatsız olduğunu ifade eden Fatma Çakar, "Haliç eskiden iyiydi ama şimdi lağım kokuyor. Çok kötü bir hal aldı çevresinde oturulacak gibi değil. Oturduğum ev Haliç'in az yukarısında oraya bile kötü kokular geliyor. Kesinlikle temizlenmesi gerekiyor bazı şeyleri siyasete karıştırmamak gerekiyor" diyerek sözlerini tamamladı.

(Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İhlas Haber Ajansı, Türkiye, Haliç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 10:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İBB'nin 3 haftada düzelecek dediği Haliç, daha da siyaha büründü - Son Dakika
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