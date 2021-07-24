İBB'nin 397 taksinin güzergah kullanım izin belgelerini askıya alması - Son Dakika

İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), belirlenen şartları uygulamadığı gerekçesiyle 397 taksinin güzergah kullanım izin belgelerini askıya almasına ilişkin "İBB'nin 'iTaksi' platformuna dahil olunması için ortaya koyduğu bu dayatma ile taksilerin ruhsatına el koyma girişimini reddediyoruz." ifadesini kullandı.

Can, yaptığı yazılı açıklamada, taksici esnafı olarak haksız yere bazı ithamlara maruz kaldıklarını belirterek, aynı istikamete giden iki takside farklı ücret tarifesi uyguladığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

Taksimetre üretici firmaları sertifikasyonu, taksimetre standartları kalibrasyon ve mühürleme işlemlerinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlendiğini ve denetlendiğini hatırlatan Can, şunları kaydetti:

"Bu sürecin dışında taksimetrelere herhangi bir müdahalede bulunulması söz konusu değildir. Kamuoyu bu tür haberlerle yanlış bilgilendirilmektedir. Haberde yer alan iddiaları kabul etmediğimizin altını özellikle çizmek isteriz. İBB'nin iTaksi platformuna dahil olunması için ortaya koyduğu bu dayatma ile taksilerin ruhsatına el koyma girişimini reddediyoruz. İddia sahiplerini bu açıklamalarını, bu iddialarını ispat etmeye davet ediyor, İstanbul Havalimanı yolcuları için uygulanan taksimetre ücret tarifelerinin denetime her zaman açık olduğunu vurguluyoruz."

İstenilmesi durumunda ilgili kurumlar tarafından şeffaf bir şekilde araştırma yapılması için taksici esnafı olarak hazır olduklarını belirten Can, "İBB'nin İstanbul Havalimanı'ndaki 400 taksinin ruhsatının hangi gerekçe ile askıya aldığına dair pazartesi günü belediye yetkilileri ile görüşmeler yapılacak olup, toplantı sonrası kamuoyuna tarafımızdan tekrar bilgilendirme yapılacaktır." denildi.