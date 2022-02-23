İBB'nin 5 bin taksi teklifi 13'üncü kez reddedildi - Son Dakika
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İBB'nin 5 bin taksi teklifi 13'üncü kez reddedildi

23.02.2022 16:01

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 5 bin yeni taksi teklifi, UKOME'de oy çokluğuyla 13'üncü kez reddedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 5 bin yeni taksi teklifi, UKOME'de oy çokluğuyla 13'üncü kez reddedildi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Hak ettiğimiz ücretlendirme yapılırsa taksi yolcusunda azalma olur, taksi ihtiyacı varmış gibi hissedilmez" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 5 bin yeni taksi önerisini bir kez daha UKOME'nin gündemine getirdi. Öneri toplantıda oy çokluğuyla 13'üncü kez reddedildi. Başka bir teklifte ise, "Boğaz Köprüleri, Avrasya Tüneli, ücretli otoyol veya otogar gibi ücretli bölgelerin kullanımının yolcu tarafından talep edilmesi durumunda yolculuk esnasında taksi içinde bulunan yolcudan taksimetre ücretinin yanı sıra o an kullanmış olduğu geçiş ücreti alınır. Yolculuğunu tamamlamış kişiden geri dönüş köprü ücreti, otoyol ücreti veya tünel ücreti ya da başka bir ilave ücret talep edilemez" denildi. Taksi taşımacılığı köprü geçiş ücretlerinin revize edilmesi teklifi ise oy çokluğuyla kabul edildi.

"HAK ETTİĞİMİZ ÜCRETLENDİRME YAPILIRSA TAKSİ YOLCUSUNDA AZALMA OLUR"

Toplantıda konuşan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "2021 yılının 12'nci ayında taksi tarife ücretlerine yüzde 36 oranında zam yapıldı. Biz her zaman şunu ifade ediyoruz; hak ettiğimiz ücretlendirme yapılırsa taksi yolcusunda azalma olur, taksi ihtiyacı varmış gibi hissedilmez. Zaten şu anda taksilerdeki yolcu sayımız ve işletimimiz yüzde 25 oranında azaldı. Ayrıca dünyada bir ekonomik kriz var. Türkiye'de de yansımaları var. Yakıtın pahalı oluşundan dolayı trafikte bir rahatlama var. İstediğimiz zamanda yolcuyu yerine bırakıp tekrar diğer yolcuyu almakta artık zorlanmıyoruz. Onun için şu anda taksi bulma konusunda vatandaşımızın çektiği bir sıkıntı yok. İstanbul'da taksi sayısının artışına gerek yoktur diyoruz" açıklamasında bulundu.

(Deniz Zeybek - Alper Suat Tutaşı/İHA)

İBB'nin 5 bin taksi teklifi 13'üncü kez reddedildi
İBB'nin 5 bin taksi teklifi 13'üncü kez reddedildi
İBB'nin 5 bin taksi teklifi 13'üncü kez reddedildi

YORUMLAR
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UKOME'den İBB'nin yeni taksi teklifine 13. kez ret UKOME'den İBB'nin yeni taksi teklifine 13. kez ret Büyükçekmece'nin 13'üncü kardeşi Macaristan'dan Büyükçekmece'nin 13'üncü kardeşi Macaristan'dan

Genel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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