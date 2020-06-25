İBB'nin 6 bin taksi teklifi reddedildi - Son Dakika

İBB'nin 6 bin taksi teklifi reddedildi

İBB'nin 6 bin taksi teklifi reddedildi İBB'nin 6 bin yeni taksi plakası teklifi UKOME kararıyla kabul edilmeyerek, alt komisyona havale edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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