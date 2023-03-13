İbb'nin AKP'li Meclis Üyesi ve Kızılay İstanbul İl Başkanı Kadem Ekşi, Milletvekili Aday Adaylığı İçin İstifa Etti - Son Dakika
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İbb'nin AKP'li Meclis Üyesi ve Kızılay İstanbul İl Başkanı Kadem Ekşi, Milletvekili Aday Adaylığı İçin İstifa Etti

13.03.2023 18:33

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) AKP'li Meclis Üyesi ve Kızılay'ın İstanbul İl Başkanı Kadem Ekşi, milletvekili aday adaylığı için istifa etti. Ekşi "Yeni bir döneme doğru düşünce ve hayallerimiz var. Çok güzel bir çalışmayı hep birlikte yaptık. İyi ki bu çalışmaları yapmışız. İyi ve güzel işleri hep birlikte yaparak devam edeceğiz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) AKP'li Meclis Üyesi ve Kızılay'ın İstanbul İl Başkanı Kadem Ekşi, milletvekili aday adaylığı için istifa etti. Ekşi "Yeni bir döneme doğru düşünce ve hayallerimiz var. Çok güzel bir çalışmayı hep birlikte yaptık. İyi ki bu çalışmaları yapmışız. İyi ve güzel işleri hep birlikte yaparak devam edeceğiz" dedi.
İBB Meclisi, mart ayı oturumları Saraçhane'deki başkanlık binasında meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında başladı. Grup başkanvekillerinin konuşması öncesi kürsüye gelen İBB Meclisi'nin AKP'li Meclis üyesi ve Kızılay İstanbul İl Başkanı Kadem Ekşi, 14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlerde milletvekili aday adayı olabilmek için meclis üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.
Aynı zamanda İBB Deprem ve Doğal Afet Komisyonu Başkanı olan Kadem Ekşi, "4 yıllık bir çalışma dönemi içerisinde keyifli, canlı bir dönemi yaşadık. Bugün itibariyle meclis üyeliğinden istifa ettik. Yeni bir döneme doğru düşünce ve hayallerimiz var. Çok güzel bir çalışmayı hep birlikte yaptık. İyi ki bu çalışmaları yapmışız. İyi ve güzel işleri hep birlikte yaparak devam edeceğiz. Tüm meclis üyesi arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA
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Kızılay İstanbul İl Başkanı Kadem Ekşi, AK Parti'den aday adaylığı için istifa etti Kızılay İstanbul İl Başkanı Kadem Ekşi, AK Parti'den aday adaylığı için istifa etti

Kadem Ekşi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İbb'nin AKP'li Meclis Üyesi ve Kızılay İstanbul İl Başkanı Kadem Ekşi, Milletvekili Aday Adaylığı İçin İstifa Etti - Son Dakika


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