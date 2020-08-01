İBB'nin Alibeyköy'deki Kurban Kesim Merkezi'nde kurban kesecek kasap yok iddiası - Son Dakika

İBB'nin Alibeyköy'deki Kurban Kesim Merkezi'nde kurban kesecek kasap yok iddiası

Kurbanı kesecek kasap olmayınca kurbanlıklar ortada kaldı

Vatandaşlar kurbanlıklarının kesilmesini bekliyor

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait Alibeyköy Kurban satış ve kesim merkezinde kasap olmayınca kurbanlarının kesilmesini bekleyen vatandaşlar ortada kaldı. Vatandaşların bir kısmı da kurbanlıklarının kesileceği ve kendilerine teslim edilmesini beklerken, bir kısmı da kurban kesmekten vazgeçti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine Alibeyköy kurban satış ve kesim merkezinde vatandaşlar isyan ettirdi. Bayramın ilk günü sabah saatlerinden itibaren alana gelen bazı vatandaşlar geceyi kurban kesim alanında geçirmesine rağmen kurbanlarının kesimini gerçekleştiremedi. İddiaya göre alanda bulunan kasaplar kaçınca vatandaşlar ve kurban satışı yapanlar mağdur oldu. Numaralandırılarak ayrılan kesim noktalarının bir kısmında kesim işlemi deva ederken, bazı noktalarda kasaplar olmadığı için vatandaşların saatlerce burada beklediği görüldü.

"Böyle organizasyon olmaz ki"

Sabah erken saatlerinde buraya geldiğini ifade eden Durdu Çevik, " Bize sabah 11: 00 gibi dediler. Saat kaç oldu halen bekliyoruz. Daha bir sürü numara var. Belediye görevlileri bize 10: 00-11: 00 gibi gelin dediler. Bizde geldik ama halen daha bir sürü kişi var. Böyle giderse biz 8'de eve gidemeyiz. Bu ne rezillik. Böyle organizasyon olmaz ki. Biz geçen yıl da burada kestik ama böyle değildi. Gayet iyiydi. Büyük sıkıntı var" dedi.

Bir başka vatandaş Erol Akkan, " Buraya gelen çiftçiye belediye tarafından saat vermişler. O saate de uyulmamış. Bir önceki ekip kesmiyormuş. Onlarda bırakıp kaçmışlar. Etleri bozulanlar oldu. Hayvanın başını kesiyorlar parçalama yapmıyorlar. Bir tane hasta hayvan kesmişler. Etleri ortalara atmışlar. Etler yerlerde. Bende kurban kesmeye geldim. Bana saat 11: 00'da söylediler. Şuanda bizim hangi saatte keseceğimiz belli değil. Hatta keseceğimiz de belli değil. Hisseye girmiştim. Eğer kesemezlerse mecburen paramı alıp gideceğim " şeklinde konuştu.

"Pazar esnafı olarak burada mağduruz"

10 yıldır burada kurbanlık hayvan sattığını kaydeden Fatih Nogaylaroğlu, " Alibeyköy kurban pazarındayız. Bu sene yıllardır yaşamadığımız bir sorun ile karşılaştık. Kurban kesim alanı olarak bilinen bu yerde kurban kesim bölümü dün pek verimli çalışmadı. Bugün de sorunlar dünden gelenlerle birlikte devam edince kesimde büyük aksamalara sebep oldu. Vatandaşlar mağdur oldu. Bizde esnaf olarak sattığımız hayvanları teslim edemediğimiz için bazı insanlar aldıkları kurbanlıklardan vazgeçti. Bazıları artık gelmeyeceğini söyledi. Pazar esnafı olarak burada mağduruz. Satılan kurbanlıklar kesimi bekliyor. Ben içeriye sırası gelse bile hayvan sokmak istemedim. Çünkü bu yıl içeride bir karışıklık var. Benden kurban hissesi alan ve normal kurban alan insanların zayi olmaması için burada direniyorum. Herkesin ibadetini doğru, düzgün ve helal bir şekilde gerçekleştirmesi için elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz" açıklamasında bulundu.