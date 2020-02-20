İBB'nin asfalt dökme aracı park halindeki 2 aracın üzerine devrildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İBB'nin asfalt dökme aracı park halindeki 2 aracın üzerine devrildi - Son Dakika

İBB'nin asfalt dökme aracı park halindeki 2 aracın üzerine devrildi

6 saat önce

Gaziosmanpaşa'da İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait asfalt dökme aracı park halindeki 2 aracın üzerine devrildi.

Gaziosmanpaşa'da İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait asfalt dökme aracı park halindeki 2 aracın üzerine devrildi.

Alınan bilgiye göre, Eyüp Yolu Caddesi üzerinde seyir halindeki 34 AS 1821 plakalı İBB'ye ait asfalt döküm kamyonu, belirlenemeyen nedenle yokuştan kaymaya başladı.

Kontrolden çıkan kamyon, park halindeki 2 aracın üzerine devrildi. Kamyonun devrilmesiyle asfalt da araçların üzerine döküldü.

Kazada kamyon sürücüsü hafif yaralanırken, araçlar kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, kaza sebebiyle caddedeki trafik de aksadı.

İBB'nin asfalt dökme aracı park halindeki 2 aracın üzerine devrildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Gaziosmanpaşa, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:29 Kaynak: AA
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