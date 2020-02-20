İBB'nin asfalt döküm kamyonu, yokuştan geri geri kayarak devrildi - Son Dakika

Gaziosmanpa'da İBB'nin asfalt döküm kamyonu, yokuşu çıkamayarak geri geri kaymaya başladı. İki araca çarpan kamyon devrildi. Dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı.



Edinilen bilgilere göre, olay, 13.00 sıralarında Gaziosmanpaşa İslambey Caddesi'nde meydana geldi. Yokuşu çıkmaya çalışan 34 as 1821 plakalı İBB'ye ait asfalt döküm aracı, patinaj yapmaya başladı. Yerinden kalkamayan asfalt kamyonu, bir süre sonra geri geri kaydı. Yokuştan aşağı metrelerce kayan kamyon iki otomobile çarparak devrildi. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Kazada caddeden geçen insanın olmaması, olası bir faciayı önledi. Kazada kamyon sürücüsü hafif şekilde yaralandı.



Görgü şahitleri yokuşu çıkan kamyonun önündeki aracın durmasıyla durmak zorunda kaldığını, daha sonra geriye kayarak araçlara vurduğunu söyledi



Gaziosmanpaşa'da yaşan asfalt kamyonu dehşeti, güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde yokuşu çıkmaya çalışan kamyon önce patinaj çekiyor. Bir süre sonra kaymaya başlayan kamyon iki araca çarparak devriliyor. - İSTANBUL