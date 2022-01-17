İstanbul'un fethinin sembolü, 1931'de ibadete kapatılan Ayasofya'dan 89 yıl sonra yeniden ezan sesi yükselmişti. Ayasofya, 2020 yılının yazında Danıştay'ın Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesiyle yeniden camiye dönüştürülmüştü.
İki yıl önce alınan kararla camiye çevrilen Ayasofya'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul'u Seyret sitesinde halen müze olarak yer aldığı ortaya çıktı. Değişikliğin yapılmamış olması ise sosyal medyada gündem oldu.
Tartışma yaratan hata sonrası İBB harekete geçti. Yetkiler sayfadaki Ayasofya Müzesi ifadesini "Ayasofya-i Kebir Camii" olarak değiştirerek hatayı düzeltti.
Son Dakika › Güncel › İBB'nin Ayasofya Müzesi hatası sosyal medyadan tepki aldı! Hemen değiştirildi - Son Dakika