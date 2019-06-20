İBB'nin Bahçelievler, Sancaktepe ve Sultangazi yatırımları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB), son 15 yılda Bahçelievler
, Sancaktepe
ve Sultangazi
ilçelerine toplamda 4 milyar 238 milyon 516 bin liralık yatırım yapıldığını açıkladı.
İBB açıklamasında, yatırımların açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın katılımlarıyla gerçekleştirildiği belirtildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, İstanbul'un ilçelerinde ulaşımdan altyapıya, çevreden sağlık merkezleri ve sosyal alanlara kadar pek çok alanda yatırım ve hizmetlere hız kesmeden devam ettiği belirtilen açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bu kapsamda Sultangazi, Sancaktepe ve Bahçelievler'e kazandırdığı 28 yatırım ve hizmetin toplu açılışları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Açılış törenlerine İBB Başkan vekili Ali Yerlikaya ile ilçe belediye başkanlarıyla binlerce vatandaş katıldı." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılan eserler şöyle sıralandı:
"Sultangazi Habipler
itfaiye binası, Uğur Mumcu
Mahallesi Hizmet Tesisleri, Sultangazi Cebeci Öğrenci Yurdu, Sultangazi Meydanı kentsel dönüşüm projesi, Sultangazi 75.Yıl Mahallesi Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Tesisleri, Sultangazi Millet Bahçesi, Şehit Şehmuz Poyraz
Parkı ve zemin altı otopark, Sancaktepe İşitme Engelliler Rehabilitasyon Merkezi, Sancaktepe Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi (İSADEM), Sancaktepe Psikolojik Danışmanlık Merkezi (PDM), Sancaktepe Çocuk Trafik Eğitim Parkı, Sancaktepe Abdurrahmangazi Parkı, Sancaktepe Atayolu Caddesi düzenlemesi, Sancaktepe Samandıra
TEM Yanyol düzenlemesi, Sancaktepe Merkez Mahallesi atık su hattı yapımı, Sancaktepe Merve Mahallesi atık su hattı yapımı, Sancaktepe Eyüpsultan Mahallesi atık su hattı yapımı, Sancaktepe Meclis, İnönü, Osmangazi
ve Kemal Türkler
Mahalleleri atık su ve yağmur suyu hattı yapımı, Sancaktepe Ayazma, Suat, Palamut ve Kaz derelerindeki 8 kilometre dere ıslahı, Sancaktepe Paşaköy
Mahallesi kurban kesim yeri, Bahçelievler Mehmet Akif Caddesi Saklı Vadi Sokak Spor Tesisi ve Camisi, Bahçelievler Kocasinan
Merkez Mahallesi Gençlik Merkezi, Bahçelievler Devlet Hastanesi
yanı katlı otopark, Bahçelievler Şirinevler
Minibüs Terminali düzenlemesi ve zeminaltı otoparkı, Şirinevler Metrobüs yaya üstgeçidi, Bahçelievler Çavuşpaşa Caddesi düzenlemesi, Bahçelievler İstanbul Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi (İSADEM), Bahçelievler Şirinevler Psikoterapi Merkezi (PTM)."