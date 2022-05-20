İbb'nin Bedava İnterneti Artık Tüm Metrolarda

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kuruluşlarından Metro İstanbul'un istasyon ve araçlarında teknolojik dönüşüm devam ediyor. İlk olarak M2 Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı'ndaki araçlarda hizmete alınan İBB'nin ücretsiz Wi-Fi uygulaması, artık tüm kapalı istasyonlarda Mavi Bölge (Blue Zone) adı ile İstanbulluların kullanımına sunuldu. Ayrıca İstanbullulara hizmet veren 192 metro aracına da kolay şarj için toplam 384 USB portu konuldu.

İBB iştiraklerinden Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre; şirket, metro alanlarını kültür-sanat ve spor kavşakları haline getirme hedefiyle çalışırken bir yandan da yolcularının ihtiyaçlarını karşılayabileceği çözümler sunuyor. Metrolardaki teknolojik dönüşümün bir ayağı olarak, İBB Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilen ücretsiz Wi-Fi uygulaması, 101 kapalı metro istasyonunda yolcuların kullanımına sunuldu.

"Wİ-Fİ HİZMETİNDEN YARARLANAN YOLCU SAYISI 72 KAT ARTTI"

Büyük kentlerde teknolojinin önemine dikkat çeken Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy, teknolojinin tüm imkanlarını kesintisiz bir şekilde yolculara sunmak için çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Özgür Soy, metrolardaki Wi-Fi hizmetiyle ilgili şu bilgileri verdi:

"İlk olarak M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'mızdaki araçlarımızda İBB ücretsiz Wi-Fi hizmetini devreye aldık. Uygulamanın başladığı Ekim 2021'den bugüne kadar bu hizmetten yararlanan yolcu sayımız 72 kat arttı. Yolcularımızdan aldığımız kesintisiz iletişim talepleri sonrasında İstanbulluların istasyonlarımızda da ücretsiz internet hizmetinden yararlanabilmesi için İBB Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile çalışmalara başladık. Tüm hatlarımızda bulunan toplam 101 adet kapalı istasyonumuzda Mavi Bölgeler oluşturarak İBB ücretsiz Wi-Fi alanlarını yolcularımızın hizmetine sunduk."

"KESİNTİSİZ İLETİŞİM İÇİN 384 ŞARJ PORTU MONTE ETTİK"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ücretsiz interneti şehrin her yerine yayma hedefini hatırlatan Genel Müdür Özgür Soy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mavi Bölgelerde başlatılan ücretsiz internet hizmetini araçlarımıza monte ettiğimiz USB şarj portları ile destekliyoruz. Yolcularımızın metrodaki seyahatleri esnasında mobil cihazlarını şarj edebilmeleri için M2 Hacıosman-Yenikapı Metro Hattı'mızda hizmet veren 192 metro aracına USB şarj portu monte ettik. Aralık ayında tamamladığımız bu çalışma kapsamında, engelli yolcularımızın erişimini de göz önünde bulundurarak her bir araca, aynı anda 4 yolcumuzun faydalanabileceği 2 adet olmak üzere filomuza toplam 384 adet port montajı gerçekleştirdik.

120 istasyonda toplam 232 dijital info pano konumlandırdık. Bu panolarla yolcularımız duyurular, haberler gibi standart bilgilerin dışında online olarak yolculuk planlaması yapabiliyor, sefer tarifesi sorgulayarak istedikleri istasyondan geçen tren saatleri ile ilk ve son tren hareket saatlerini öğrenebiliyor, ağ haritalarını inceleyerek hatlarımızda meydana gelen anlık kesintileri görebiliyor. Hayata geçirdiğimiz bu uygulamalar ile kesintisiz iletişim imkanı sunarak yolcularımızın metro alanlarında geçirdikleri süreyi eğlenceli hale getirmeyi ve memnuniyetlerini artırmayı amaçlıyoruz."