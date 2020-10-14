İBB'NİN BEŞİKTAŞ VE ŞİŞLİ'DEKİ ARSA İHALELERİNE KATILIM OLMADI - Son Dakika

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Kurumsal hatları kullanarak, yabancı uyrukları şahısları 3 milyon TL dolandıran çete çökertildi

Avukat koca, karısının kendisini terk edip cinci hocaya kaçmasına isyan etti: Anormal münasebeti acı ile görmekteyim