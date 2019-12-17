İbb'nin çatısında intihar girişimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İbb'nin çatısında intihar girişimi - Son Dakika

İbb'nin çatısında intihar girişimi

6 saat önce

İBB iştiraklerinden olan İSTON A.Ş'den alacağını alamadığını iddia eden bir kişi İBB'nin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

İBB iştiraklerinden olan İSTON A.Ş'den alacağını alamadığını iddia eden bir kişi İBB'nin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. İkna edilen kişi çatıdan indirildi.

İntihar girişimi saat 15.40 sıralarında meydana geldi. İSTON A.Ş'de çalışırken alacağını tahsil edemediğini iddia eden bir kişi 6 katlı binanın yemekhane olarak kullanılan en üst katına çıktı. Sürekli kilitli olan kapıları aşan kişi binanın çatısına geçti. Olayı gören vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Çevre güvenliği alan polis intihar girişiminde bulunan kişiyi ikna çalışmalarına başladı. Yaklaşık 1 saat süren çabalarının ardından ikna edilen kişi aşağı indirilerek ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İbb'nin çatısında intihar girişimi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 05:35 Kaynak: DHA
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