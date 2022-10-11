İBB'nin cenaze aracıyla uyuşturucu sevkiyatına 3 tutuklama - Son Dakika
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İBB'nin cenaze aracıyla uyuşturucu sevkiyatına 3 tutuklama

11.10.2022 20:23

İBB'nin cenaze aracıyla uyuşturucu sevkiyatına 3 tutuklama Adana'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi cenaze aracında 144 kilo 550 gram esrar taşırken yakalanan 2 zanlı ile onlara Diyarbakır'dan esrarı veren 1 şüpheli tutuklandı Cenaze aracı sürücülerinden birinin 80 bin lira borcu olduğu için bu...

İBB'nin cenaze aracıyla uyuşturucu sevkiyatına 3 tutuklama

Adana'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi cenaze aracında 144 kilo 550 gram esrar taşırken yakalanan 2 zanlı ile onlara Diyarbakır'dan esrarı veren 1 şüpheli tutuklandı

Cenaze aracı sürücülerinden birinin 80 bin lira borcu olduğu için bu işe girdiğini, parayı peşin aldığını, esrar taşıma işini de belediyede çalışan başka bir sürücünün söylediği öne sürüldü

ADANA - Adana'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi cenaze aracında 144 kilo 550 gram esrar taşırken yakalanan 2 zanlı ile onlara Diyarbakır'dan esrarı veren 1 zanlı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yürüttüğü çalışmada Tarsus-Adana- Gaziantep otoyolu İncirlik Park alanında İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracında 144 kilo 550 gram esrar taşırken yakalanan Bünyamin S. ve yanındaki Ersin E.'yi ile Diyarbakır'da esrarı veren H.K. isimli şahıs ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.K. Diyarbakır'da diğer zanlılar ise Adana Adliyesinde çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Zanlıların da ifadeleri ortaya çıktı.

Cenaze aracının şoförü olan 44 yaşındaki Ersin E.'nin, ifadesinde 10 bin lira maaşla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Cenaze Hizmetleri Müdürlüğü'nde cenaze nakil araç şoförlüğü yaptığını söylediği, yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde şoför olan N. B.'nin kendisine "Eğer Diyarbakır'a giderseniz Diyarbakır'dan esrar gelecek ihtiyacı olan varsa bu işi yapabilir. Diyarbakır'a gideceğiniz zaman beni ara istersen o kişinin numarasını veririm" dediğini anlattı.

Birlikte yakalandıkları Bünyamin S.'nin iki evli olduğunu ve bankaya yaklaşık 80 bin lira borcu olduğunu anlatan Ersin E., "N.B.'nin uyuşturucu taşıma işini Bünyamin'e anlattım. O da borcumu kapatayım bir kereliğini bu işi yapalım dedi. 8 Ekim'de İstanbul'un belirli bölgelerinden 5 cenaze topladık ve saat 19.00 gibi İstanbul'dan çıkış yaptık. Cenazeleri Nevşehir, Kayseri, Adana, Şanlıurfa ve Diyarbakır'a götürecektik. Daha önce İBB'de şoför olan N.B.den aldığım telefon numarasını aradım ve Diyarbakır'a biz geliyoruz dedim. Cenazeleri sırasıyla bıraktıktan sonra 9 Ekim'de Diyarbakır'da son cenazeyi verdik. Daha sonra telefonla ulaştığım kendisini Davut olarak tanıtan kişi ile buluştuk. Davut, bize malın ot olduğunu, 85 kilo olduğunu İstanbul'a götürdüğümüz de ise 100 bin lira nakit para vereceğini söyledi. Telefonumda gelen konuma gittim. Site içerisinde siteye girer girmez sağ tarafa yanaştık ve bizim yattığımız bölüme çuvallarla-poşetlerle esrarı yükledi ve 100 bin lira olduğunu söylediği poşeti verdi ve biz oradan hemen ayrıldık. Biz Diyarbakır'ı çıkmadan esrardan koku yayılmaya başladı biz de bu çuval ve poşetteki esrarı aracın arka yük bölümüne aldık. Yolumuza devam ettik o sırada Bünyamin paraları saydı. Borcu olduğundan dolayı paranın 85 bin lirasını benim bilgim ile kendisi aldı 15 bin lirasını da ben aldım" dedi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İBB'nin cenaze aracıyla uyuşturucu sevkiyatına 3 tutuklama - Son Dakika

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