İBB'nin düzenlediği Uluslararası Doğaçlama Dans Festivali'nde dansçının gösterisi sosyal medyaya damga vurdu - Son Dakika
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İBB'nin düzenlediği Uluslararası Doğaçlama Dans Festivali'nde dansçının gösterisi sosyal medyaya damga vurdu

12.06.2022 18:16

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda, "İstanbul Uluslararası Doğaçlama Dans Festivali" düzenledi. Festivalin açılışına ise bir dansçı tarafından icra edilen doğaçlama dans damga vurdu. Sanatçının merdivenlerde sergilediği figürler ve dans festivali afişiyle hareket ettiği anlar ile çıkardığı sesler kısa sürede Twitter'da gündem oldu.

İBB'nin düzenlediği Uluslararası Doğaçlama Dans Festivali'nin açılış dansı görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

KALABALIK BİR İZLEYİCİ GRUBU TAKİP ETTİ

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirilen açılışta sahne alan bir dansçı, kalabalık bir izleyici topluluğu önünde doğaçlama olarak koreografiler sergiledi.

VİDEO KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

İzleyicilerin büyük beğenisini kazanan dans performansı sırasında sanatçının merdivenlerde sergilediği ve dans festivali afişiyle hareket ettiği anlar ve özellikle çıkardığı sesler Twitter'da kısa sürede gündem olmasına neden oldu. Videoyu alıntılayıp yorum yağdıran çok sayıda kullanıcının mesajlarıyla ilgili etiket de kısa sürede TT oldu.

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istanbul büyükşehir belediyesi, Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Twitter, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB'nin düzenlediği Uluslararası Doğaçlama Dans Festivali'nde dansçının gösterisi sosyal medyaya damga vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İBB'nin düzenlediği Uluslararası Doğaçlama Dans Festivali'nde dansçının gösterisi sosyal medyaya damga vurdu - Son Dakika
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