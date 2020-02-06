İBB'nin imam kadrosunu iptal edip kilitlediği camiler yeniden ibadete açıldı - Son Dakika
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İBB'nin imam kadrosunu iptal edip kilitlediği camiler yeniden ibadete açıldı

6 saat önce

İSTANBUL (İHA) q İstanbul Büyükşehir Belediyesince önceki dönemde yaptırılan daha sonra imam kadroları iptal edilen ve kapılarına kilit vurulan camiler, haberler üzerine yeniden ibadete açıldı.

İBB'nin imam kadrosunu iptal edip kilitlediği camiler yeniden ibadete açıldı, System.String[]

İSTANBUL (İHA) q İstanbul Büyükşehir Belediyesince önceki dönemde yaptırılan daha sonra imam kadroları iptal edilen ve kapılarına kilit vurulan camiler, haberler üzerine yeniden ibadete açıldı.


Camilerin kapısına kilit vurulması medyada yer alınca, camileri Diyanet İşleri Başkanlığı'na devretmek isteriklerini belirten İBB yönetimi, kapıları 1.5 aydır kilitli camileri açtırdı. Fakat belediye şirketlerinden tayin edilen imamların kadroları iptal edildiği için, sahil kenarındaki camilere bakım için hayırsever vatandaşlar aranıyor.


Yenikapı ve Avcılar'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından önceki dönemde yaptırılan ve belediye şirketlerinden imam kadrosu açılan üç cami, önce imam kadroları iptal edilmiş ardından da kapılarına kilit vurulmuştu. Camilerin durumları medyada yer aldıktan sonra kapıları bugün apar topar açılan camilere, İstanbul İl Müftülüğü'ün kadro vermesi bekleniyor. Özellikle hafta sonları vatandaşların yoğun olarak kullandıkları camiler, trafikte namaz vakti sıkışan vatandaşlar içinde yol üstü ibadethaneler oluyor. İBB tarafından güvenlik gerekçe gösterilerek kapılarına kilit vurulan camilerin açılması, bu tesislerden hizmet alan vatandaşları sevindirdi. Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran İBB camilerinin kapatılması haberi, selatin camilerdeki İBB'nin yürüttüğü tuvalet ve temizlik hizmetlerinin durumunu da akıllara getirdi. Cami cemaati, bu hizmetlerin aksamadan yürütülmesini istedi. - İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:52 Kaynak: İHA
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