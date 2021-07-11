İBB'nin "İstanbul Kenti Spor Master Planı Çalıştayı" yapıldı - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından "İstanbul Kenti Spor Master Planı Çalıştayı" düzenlendi.

Kentin spor alanındaki geleceğinin konuşulduğu çalıştay, Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, sporun yarattığı değerlerin çok önemli olduğunu söyledi.

Sporu hayatının içinde tuttuğunu ifade eden İmamoğlu, "Hemen hemen her spor dalının insanlara cesaret kaynağı, azim, dayanışma gibi çok özel ortak değerleri kattığını defalarca gördüm." dedi.

Sporun insanların yardımlaştığı ve takım olmanın gücünü hissettirdiği bir alan olduğunu anlatan İmamoğlu, sporun bireylerin eğitimine etkilerini çalıştayda yer alan akademik kadronun iyi bildiğini kaydetti.

Sağlıklı bir toplumun sporla mümkün olacağını dile getiren İmamoğlu, "Sporun kahramanları bir de gerçektir, hiç sanal değildir. Gençlerimiz ve çocuklarımız için çocuklarımız için örnek gösterilebilecek hayatları vardır." diye konuştu.