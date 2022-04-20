İBB'nin İstanbulkart reklam filmi sosyal medyada tepki çekti - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) usulsüz İstanbulkart kullanımı temalı reklam filmi, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

İBB'nin sosyal medyadan "İstanbulkart kişiye özeldir" başlığıyla yayımladığı reklam filminin altına birçok eleştirel yorum yazıldı.

Erkek bir yolcunun "Ayşe Abla" olarak anons edildiği reklam filminde, bu vatandaşın İBB'nin ücretsiz sunduğu "anne kartı" kullanmasının yolcular tarafından tepkiyle karşılanması yer aldı.

İsraf olduğu ve insanları küçük düşürdüğü gerekçesiyle eleştiriye sebep olan reklam filminin altına bir sosyal medya kullanıcısı, "Sn. Ekrem İmamoğlu, farkında mısınız, siz insanları muhbir olmaya teşvik ediyorsunuz. Ulaşım ücretinin yüksek olması konusunda bir çözüm bulmak yerine böyle reklamlara para mı veriyorsunuz?" diye yazdı.

Başka bir kullanıcı da "Böyle video mu olur sahiden? Sınıf körlüğü var, acımasızlık var, cinsiyetçilik dahi var. Ayşe Abla'ymış. Seslendirme de zaten şey, napıyosunuz siz? Ben gönüllü halledeyim PR işlerinizi, kiminle çalışıyorsanız bırakın hemen." şeklinde yazarak eleştiride bulundu.

Çok sayıda tepki alan reklam filmindeki mesaja katılmadığını belirten bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise paylaşımında, "Çok yanlış mesaj veren bir reklam bu. Bir an önce kullanımdan kaldırın. İnsanları çok rencide edecek bir dil kullanılmış." ifadelerine yer verdi.