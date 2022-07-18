İBB'NİN 'KAMERA İLE İZLENİYOR' TABELASININ ÖNÜNE HAFRİYAT DÖKTÜLER - Son Dakika
Üye Girişi

İBB'NİN 'KAMERA İLE İZLENİYOR' TABELASININ ÖNÜNE HAFRİYAT DÖKTÜLER

18.07.2022 11:41

Çevre sakinleri kaçak dökümlerden şikayetçi olurken uyarı tabelalarında belirtilen kameraların olmadığını öne sürdü.

Çevre sakinleri kaçak dökümlerden şikayetçi olurken uyarı tabelalarında belirtilen kameraların olmadığını öne sürdü.

Yalın Onat ERGÖR-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL,(DHA) - BAŞAKŞEHİR Altınşehir Mahallesi sakinleri kaçak hafriyat dökümleri nedeniyle şikayetçi. Mahalle hafriyat döküm sahasına dönmüş durumda. Kaçak hafriyat dökenler çevredeki uyarı tabelalarına da aldırış etmiyor. İBB'nin "Bu alan, 24 saat kamera ile izlenmektedir, hafriyat atığı dökenlere yasal işlem uygulanacaktır" tabelasının önüne bile hafriyat döküldü. Çevre sakinleri tabela olmasına rağmen kamera olmadığını söyledi.

Altınşehir İstiklal Caddesi'nde kaçak hafriyatı önlemek için konulan İBB'ye ait bir tabelada, 'Bu alan 24 saat kamera ile izlenmektedir, hafriyat atığı dökenlere yasal işlem uygulanacaktır' uyarısı yapılmasına rağmen, çevrede kamera sistemi olmadığı öne sürüldü.

Bunu fırsat bilen bazı kamyon şoförleri ise tam da tabelanın bulunduğu alana kaçak döküm yapıyor. İstiklal Caddesi'nde farklı yerlerde hafriyat atıklarının sürekli olarak döküldüğü gözlendi.

"KAMERANIN TABELASI VAR KAMERA YOK"

Altınşehir'de oturduğunu belirten Ahmet Keser "Burada çok fazla hafriyat atığı var. Kamyon şoförlerine buraya dökmek kolay geliyor. Bu durumdan çok rahatsız oluyoruz ve engellenmesini istiyoruz. Denetim yok, tabelada yazıyor ama, kamera yok. 30 senedir burada yaşıyorum ama, herhalde hayali bir kamera var burada. Kamera olsa etkili olur" dedi.

"BİZİM DE ADIMIZI KİRLETİYORLAR"

Hafriyat kamyonu şoförü Metin Sapancı "Hafriyatlar normalde döküm sahasına gidiyor. Döküm sahasına giriş ücreti pahalı, mazot pahalı. Döküm alanına giriş ücreti 700-800 TL. Etrafa hafriyat atığı dökenlerden biz de rahatsızız. Bizim ismimizi de kirlettikleri için rahat çalışamıyoruz. Bu kaçak döküm yapanların büyük kısmının belediyede kayıtları yok. Ormanın içine dökenler kaçak. Takip cihazı olsa, onu yapamaz kesinlikle. Bizim arabalarımızda, takip cihazı var. Damperi kaldırdığın anda, belediye görür. Her sene o takip cihazının kontrolü var. Bu yaptıklarına değer mi? Vicdanen buna değer mi?" diye konuştu.

YARIMBURGAZ MAĞARASI ÇEVRESİ KAÇAK DÖKÜM ALANIYDI

Öte yandan Altınşehir'de bulunan Eski Taş Çağı'nda yerleşim yeri olan Yarımburgaz Mağarası'nın çevresine kaçak hafriyat atıkları döküldüğü ortaya çıkmıştı. Tarihi mağarada koruma önlemleri alınmadığı için kamyon şoförlerinin yakın çevresine hafriyatları boşaltabildikleri belirlenmişti.

YORUMLAR
500
Son dakika haber: İBB'nin 'kamera ile izleniyor' tabelasının önüne hafriyat döktüler; Kamera yok iddiası Son dakika haber: İBB'nin 'kamera ile izleniyor' tabelasının önüne hafriyat döktüler; Kamera yok iddiası 3 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SÜNNET DÜĞÜNÜNDEKİ KAVGADA UZMAN ÇAVUŞ 2 KARDEŞ TUTUKLANDI 3 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SÜNNET DÜĞÜNÜNDEKİ KAVGADA UZMAN ÇAVUŞ 2 KARDEŞ TUTUKLANDI
Kaynak: DHA

istanbul büyükşehir belediyesi, İstiklal Caddesi, Altınşehir, Yalın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB'NİN 'KAMERA İLE İZLENİYOR' TABELASININ ÖNÜNE HAFRİYAT DÖKTÜLER - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:42 Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yeğeni, Cübbeli Ahmet hakkında çok konuşulacak çıkışta bulundu: Kasetlerini patlatalım
11:37 Hapis cezasına çarptırılan Canan Kaftancıoğlu'ndan polis korumasını kaldıran İçişleri Bakanlığı'na: Öyle bir hesap soracağız ki...
11:32 Galatasaray'da 2022-23 Sezonu kombine genel satış başladı
11:27 Ticaretin böylesi! İstanbul Havalimanı'nda satılan bir gofretin fiyatı, görenleri dumura uğrattı
11:14 Denizli'de yeni doğum yapan 18 yaşındaki eşini öldüren zanlı 40 gün sonra teslim oldu: Katil kaynanam, ben değilim
11:04 Bakanlık asbestli geminin İzmir Aliağa'da sökülmesine izin verdi! Muhalefetten, "Tüm Türkiye zehirlenebilir" iddiası
10:58 Roma, Arjantinli yıldız Paola Dybala ile anlaşma sağladı!
10:47 Selahattin Demirtaş'tan adaylık açıklaması: Erdoğan, hukuken bugün itibarıyla aday olabiliyorsa ben hayli hayli aday olabilirim
10:40 8 aylık hamile oyuncu Seda Bakan, eşi ve kızıyla halk plajında eğlendi
10:25 Ucuz evler 24 ilde satışa çıktı! TOKİ'nin inşa ettiği düşük taksitli konutlar için başvuru süreci nasıl olacak? İşte şartlar...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2022 11:55:39. #1.13#
SON DAKİKA: İBB'NİN 'KAMERA İLE İZLENİYOR' TABELASININ ÖNÜNE HAFRİYAT DÖKTÜLER - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement