İBB'nin kestiği çınar ağaçlarına İstanbul Çevre Konseyi'nden tepki geldi - Son Dakika

İBB'nin kestiği çınar ağaçlarına İstanbul Çevre Konseyi'nden tepki geldi

İSTANBUL - İstanbul Çevre Konseyi, Çırağan Caddesi'nin ardından Topkapı Panorama Parkı'nda da çınar ağaçlarının çeşitli gerekçelerle kesilmesine tepki gösterdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Bunları kesmek yerine yaşatmak lazımdı. Yaşatmalıyız. Desteklenir, tedavi edilir, ilaçlanır ama kestirmecilik yapılıyor. Kanser oldu diye insanları ölüme mi terk ediyoruz?" dedi.

Çırağan Caddesi'ndeki 112 çınar ağacının ardından Topkapı Panorama Park'ında 12 ağaç İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kesildi. Kesilen ağaçların üzerine, "Bu ağaç, turunçgil uzun antenli teke böceği ile bulaşık olduğu ve diğer ağaçlara da bulaştırmaması için alandan uzaklaştırılmıştır" yazılı plakalar çakıldı. İstanbul Çevre Konseyi Bileşenleri çınar ağaçlarının tedavisi yapılmadan kesimine tepki gösterdi. İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri ve Doğa Savaşçıları Çevre Örgütü Başkanı Zafer Murat Çetintaş ile Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu konuyla ilgili basın açıklaması yaptı.

"Şimdi de bunları böcek var diye kestiler"

İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş, "Eskiden İstanbul'da mimoza ağaçları vardı. Ihlamur ağaçları, akasya ağaçları vardı. Bunlar İstanbul'un ağaçlarıydı. Çeşitli bahanelerle İstanbul'dan yok edildi. Şimdi sıra geldi çınar ağaçlarına. Çınar ağaçları İstanbul'un sessiz tanıklarıdır. İstanbul'da onlarca belediye başkanı, onlarca meclis üyesi görmüş ağaçlardır. Dili olsa da konuşsalar. Bu ağaçlar çeşitli gerekçelerle kesiliyorlar. Önce Çırağan'da 112 tane ağacı mantar ya da kanser diye kestiler. Şimdi de bunları böcek var diye kestiler. Üzerlerinde bulaşıcı var diye tabela koydular" dedi.

"Seçkin'in görevden alınmasını istiyoruz"

Çetintaş, "Eğer bulaşıcı varsa ve diğer ağaçlara sıçrayacaksa bu ağacı kökünden almaları gerekiyordu. Ama onlar sadece üzerinden kesmişler ve üzerlerine de bulaşıcı var diye not bırakmışlar. Bizde artık görüyoruz ve inanamıyoruz. Biz de onlara diyoruz ki; 'Artık ağaçlar korona oldu ibaresi gösterecekler'. Çünkü başka ağaçları başka sebeplerle kesecekleri gözüküyor. Bu bağlamda biz İstanbul Çevre Konseyi olarak, İBB Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Çağatay Seçkin'in istifasını ya da görevden alınmasını istiyoruz. Başka türlü bu skandallar bitmeyecek" şeklinde konuştu.

"Bunları kesmek yerine yaşatmak lazımdı"

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Biz Tüketici Konfederasyonu olarak olaya şundan ötürü müdahiliz ve siyasi hiçbir düşüncemiz yok. Sağlıklı çevrede yaşamak 8 temel evrensel tüketici hakkından birisidir. Şu ağaç köklerine bakıyorum, kocaman kocaman çapları var. Bu çapa ulaşması için belki yüzyıl geçmesi lazım. Bunları kesmek yerine yaşatmak lazımdı. Yaşatmalıyız. Desteklenir, tedavi edilir, ilaçlanır ama kestirmecilik yapılıyor. Ben de dedim ki; 'Verem olmuştur' de. Bir de öyle kes. Böcek geldi kestik, kanser oldu kestik. Kanser oldu diye insanları ölüme mi terk ediyoruz? Tedavisine uğraşmıyor muyuz?" ifadelerini kullandı.

"Burada 12 tane yetişkin ağaç kesilmiş"

Ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olmasına rağmen en sağlıklı besin olan balığa hasret kalındığını söyleyen Ağaoğlu, "Çünkü biyolojik arıtma yapılmıyor. İstanbul tarihi kent beton yığınına döndü. Burada ağaçların çoğaltılması lazım. Kesilmesi değil. Tekrar söylüyorum tüketicin 8 temel hakkından birisi temiz çevrede yaşamaktır. Bu hakkı ihlal ederlerse bende tepkimi koyarım. Haklı olarak. Burada 12 tane yetişkin ağaç kesilmiş. Üzerlerine de tabela konulmuş. Böcek geldi diye. Çırağan'da da kesildi. Yani kim ne yapmak istiyor? Neden yaşatmak istemiyorlar? Tembellikten mi? Uğraşmamak için mi? İnsanları da hastalandığında böyle yok mu ediyorlar? Unutmayalım ki; Bizim ecdadımızın çok önemli bir lafı var. 'Yaş kesenin başı kesile'. Biz kimsenin başı kesilsin istemiyoruz. Yeşilin de ağacın da kesilmesini istemiyoruz" dedi.