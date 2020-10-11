İBB'nin konuşan duvarlar projesi devam ediyor - Son Dakika

İBB'nin konuşan duvarlar projesi devam ediyor

11.10.2020 16:15
İBB'nin konuşan duvarlar projesi devam ediyor, System.String[]

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) 'Konuşan Duvarlar Projesi' adı altında Kadıköy'de çevre yolu kenarlarında bulunan dev duvarlara grafiti çalışması yaptırıyor.

İSTANBUL  Büyükşehir Belediyesi (İBB) 'Konuşan Duvarlar Projesi' adı altında Kadıköy'de çevre yolu kenarlarında bulunan dev duvarlara grafiti çalışması yaptırıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı tarafından Kadıköy Fikirtepe'de yapılan kentsel dönüşümün ardından çevre yolu düzenlenmesi yapıldı. Yol kenarında bulunan duvarlar üniversite öğrencileri tarafından grafiti ile renklendirildi. Park Bahçe ve Yeşil Alanları Daire Başkanı Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin, 'Konuşan Duvarlar Projesi' çalışmalarını inceledi. Seçkin, İstanbul'da 44 bin metre kare olan yeşil duvarların 10 bin metre karesine müdahale edildiğini söyledi.

Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin, "Kent içindeki yeşil duvarlarımızı yeni bir dönüşüm programına almış durumdayız. İlk geldiğimizde bunların ekonomik anlamda maliyetlerini inceledik. Bunun dışında ekolojik anlamda durumlarını teknik açıdan da sıkıntılarını ortaya koymaya çalıştık. Hepsini ele alarak incelediğimiz zaman bir kısmının ciddi anlamda fiziksel zarara uğramış olduğunu gördük. Çünkü demir karkaslar suyla birleştiği zaman paslanma gibi bir durumla karşı karşıyalar. Şu anda Altunizade'de sökmekte olduğumuz yeşil duvarda olduğu gibi. Bu zafiyetleri önlemek zorundaydık çünkü insan sağlığı açısından sıkıntıydı. Tekrar yerine koymanın çok daha pahalı olduğunu gördük. Şu anda İstanbul'da 44 bin duvarın yapım maliyeti 60 milyon lirayı buluyor. Onun dışında yıllık bakımı 12 milyon olan bir maliyetten bahsediyoruz. Bunları aşağı çekmemiz gerekiyordu. Onun için bu tip karkası kötü, altında toprak bulunmayan asfalt ve betonla kaplı alanlarda biz başka tip uygulamalar neler yapabiliriz, kentlileri nasıl güzel, estetik duvarlarla buluşturabiliriz arayışı içerisinde bu noktaya geldik" dedi.

Bazı kaldırılan yerlerde hala sarmaşık, tırmanıcı benzeri türleri kullanarak hava kirliliği stresine dayanıklı türlerle duvarların devam ettirildiğini söyleyen Seçkin, "Sürekli kimyasal ve gübre takviyesine ihtiyaç duyuluyor. Bu 12 milyonluk bakımın önemli bir kısmı zaten kimyasal. Bu kimyasallardan da uzak durmak istiyoruz. Kent ekosistemi bizim için çok değerli. Hem mali nedenler hem bitki sağlığı açısından sıkıntılılar hem doğanın yaşadığı sıkıntılarla baş edebilmek adına biz bu tip dönüşümleri gerçekleştirmek istiyoruz. Fakat bu tür değişimleri gerçekleştirirken Büyükşehir Belediyesi bütçesini çok fazla yormamamız gerekiyor. Biz bu durumda mümkün olduğu kadar sponsorlarla beraber yapmaya çalışıyoruz. Bu duvarımızı da Jotun ile beraber gerçekleştirdik. Sanatçının teşvik edilmesi, sanatçı ile iş birliği içinde çalışılması ve özellikle belediye bütçesi kullanılmadan halkın, işverenlerin, derneklerin, vakıfların katılımıyla yapılması bence katılım ve dayanışma ruhu açısından çok kıymetli" diye konuştu.


- İstanbul
İBB'nin konuşan duvarlar projesi devam ediyor
İBB'nin konuşan duvarlar projesi devam ediyor
İBB'nin konuşan duvarlar projesi devam ediyor
İBB'nin konuşan duvarlar projesi devam ediyor
İBB'nin konuşan duvarlar projesi devam ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Ramazan, Kamera, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İBB'nin konuşan duvarlar projesi devam ediyor - Son Dakika

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