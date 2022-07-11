İbb'nin Kurban Bağışı Kampanyası: "130 Binden Fazla İhtiyaç Sahibi Aileye Ulaştırılacak" - Son Dakika
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İbb'nin Kurban Bağışı Kampanyası: "130 Binden Fazla İhtiyaç Sahibi Aileye Ulaştırılacak"

11.07.2022 11:59
İbb'nin Kurban Bağışı Kampanyası: "130 Binden Fazla İhtiyaç Sahibi Aileye Ulaştırılacak"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Vakfı’nın başlattığı ve 16 gün süren “Kurban Bağışı Kampanyası”na destek veren hayırseverlere teşekkür etti. İmamoğlu, “Kurban etleri özenle tespit edilmiş 130 binden fazla ihtiyaç sahibi aileye ulaştırılacak” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Vakfı'nın başlattığı ve 16 gün süren "Kurban Bağışı Kampanyası"na destek veren hayırseverlere teşekkür etti. İmamoğlu, "Kurban etleri özenle tespit edilmiş 130 binden fazla ihtiyaç sahibi aileye ulaştırılacak" dedi.

İBB'ye bağlı İstanbul Vakfı'nın 23 Haziran'da başlattığı ve 16 gün süren 'Kurban Bağışı Kampanyası'nda bağışlanan kurbanların kesim işlemleri noter huzurunda yapıldı. Bağışlanan 43 milyon 131 bin 600 adet kurban, konserve haline getirildikten sonra ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Bağışlanan kurbanlarla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ekrem İmamoğlu, "Hayırseverler vatandaşlarımıza teşekkürler. İstanbul Vakfı'na yapılan kurban bağışı 43 milyonu aştı. Tüm bağışlarla dini vecibelerimize uygun şekilde kesilen kurban etleri özenle tespit edilmiş 130 binden fazla ihtiyaç sahibi aileye ulaştırılacak" dedi.

KURBAN BAĞIŞI KAMPANYASI 8 TEMMUZ'DA SONA ERDİ

İstanbul Valiliği'nden izinli olarak İBB'ye bağlı İstanbul Vakfı'nın 23 Haziran'da başlattığı "Kurban Bağışı Kampanyası" 8 Temmuz saat 11.00'da sona erdi.

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Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Vakfı, Kurban, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İbb'nin Kurban Bağışı Kampanyası: '130 Binden Fazla İhtiyaç Sahibi Aileye Ulaştırılacak' - Son Dakika

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SON DAKİKA: İbb'nin Kurban Bağışı Kampanyası: "130 Binden Fazla İhtiyaç Sahibi Aileye Ulaştırılacak" - Son Dakika
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