İbb'nin Madalya Gururu

İstanbul Büyükşehir Belediyespor (İBB), 2018 yılında ulusal ve uluslararası turnuvalarda toplam 864 madalya kazandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor (İBB), 2018 yılında ulusal ve uluslararası turnuvalarda toplam 864 madalya kazandı.



Yapılan açıklamaya göre İBB, geride kalan yılda 17 branşta katıldığı turnuvalarda 396 altın, 244 gümüş ve 224 bronz madalya elde etti.



İBB 2018 yılında güreş, karate, tekvando, judo, atletizm, wushu, badminton, bilek güreşi, tenis, masa tenisi, okçuluk, buz hokeyi, bedensel engelliler, özel sporcular, halter, buz pateni ve yüzme branşlarında mücadele vermişti.

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