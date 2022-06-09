İBB'nin mayıs ayı raporuna göre İstanbul'un en büyük 3 sorunu sıralandı: Mülteciler, ekonomik sorunlar ve konut krizi - Son Dakika
Üye Girişi

İBB'nin mayıs ayı raporuna göre İstanbul'un en büyük 3 sorunu sıralandı: Mülteciler, ekonomik sorunlar ve konut krizi

09.06.2022 15:43

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı mayıs ayı raporunda megakentin en büyük üç sorunu listelendi. Buna göre İstanbul'un ilk üç sorunu yüzde 67.7 ile sığınmacı ve mülteciler, yüzde 55.6 ile ekonomik sorunlar ve yüzde 40.3 ile konut satışı ve kiralama olarak dikkat çekti.

İBB'ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı, 'İstanbul Barometresi'nin mayıs ayı raporu yayımlandı. Rapora göre, ocak ayından beri İstanbullunun gündemi ekonomik sorunlar oldu.

İSTANBUL'UN GÜNDEMİ YÜZDE 46,9 İLE EKONOMİK SORUNLAR

Katılımcıların yüzde 46.9'u İstanbul'un gündeminin ekonomik sorunlar, yüzde 33'ü konut satış ve kiralama fiyatlarındaki artış olduğunu belirtti. Bu konuları Atatürk Havalimanı'nın yıkımına başlanması takip etti.

"EN ÖNEMLİ SORUN SIĞINMACI VE MÜLTECİLER"

İstanbul'un ilk üç sorunu yüzde 67.7 ile sığınmacı ve mülteciler, yüzde 55.6 ile ekonomik sorunlar ve yüzde 40.3 ile konut satışı ve kiralama olarak belirlendi.

PORSİYONLAR KÜÇÜLDÜ

Katılımcıların yüzde 62.2'si Mayıs ayında yeterli gıdaya ulaşma konusunda endişe yaşadığını belirtti. Katılımcıların yüzde 69.5'i bu ay içerisinde maddi yetersizlikten ötürü tercih ettiği gıdalardan mahrum kaldı. Katılımcıların yüzde 54.5'i yeterli gıdaya ulaşamadığı için porsiyonlarını küçülttüğünü ifade etti.

KATILIMCILARIN YÜZDE 49,9'U GEÇİNEMİYOR

Mayıs ayında katılımcıların yüzde 49.9'u geçinemediğini açıkladı. Yüzde 23.9'u bazı ödemeleri yapamadığını ve borca girdiğini, yüzde 26'sı kıt kanaat geçinebildiğini, yüzde 13.7'si ise geçinebildiğini ve kenara para da koyabildiğini kaydetti.

Mayıs ayında katılımcıların yüzde 41.5'i borç aldığını, yüzde 36.6'sı kredi kartı borcunun asgari tutarını ödeyebildiğini söyledi. Sonuçlar her 10 İstanbulludan birinin kredi kartı borcunu hiç ödeyemediğini gösterdi.

YORUMLAR (1)
500

istanbul büyükşehir belediyesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB'nin mayıs ayı raporuna göre İstanbul'un en büyük 3 sorunu sıralandı: Mülteciler, ekonomik sorunlar ve konut krizi - Son Dakika


Son Dakika
16:03 Ümit Özdağ'dan bomba iddia: "Alevi" vurgusu Akşener'in onayı olmadan yapılmaz,
16:02 Yunan basını manşetten verdi! Erdoğan'ın tatbikata damga vuran "Şaka yapmıyorum, felaket olur" resti gündem oldu
15:56 Tribünde dans ederken göğüsleri elbisesinden dışarı fırlayan kadının görüntüsü olay oldu! Görevliler kadını zorla stadyumdan çıkardı
15:43 İBB'nin mayıs ayı raporuna göre İstanbul'un en büyük 3 sorunu sıralandı: Mülteciler, ekonomik sorunlar ve konut krizi
15:41 Kayserispor taraftarlarından Anıtkabir ziyareti! Ata'nın huzuruna çıkan taraftarlar hep bir ağızdan Andımız'ı söyledi
15:37 Sosyal medyada dolaşan video yürek ısıttı! Horoz, yağmurdan ıslanan tavuğu korumak için kanatlarının altına aldı
15:20 Oyuncu Hazal Kaya, Mükremin Gezgin'i savunduğu için sosyal medyada linç ediliyor! İşte yapılan bazı yorumlar
15:19 Daha neler! Mesai saatinde çalışanlarına mastürbasyon molası verdi, yetmedi bir de kayda aldı
15:14 Her an imzalar atılabilir! İşte Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'ın yeni takımı
15:07 Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na "Alevi" özrü! İYİ Parti'li vekil Oral, disipline sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 16:11:27. #1.12#
SON DAKİKA: İBB'nin mayıs ayı raporuna göre İstanbul'un en büyük 3 sorunu sıralandı: Mülteciler, ekonomik sorunlar ve konut krizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement