İBB'nin mazot tankeri beş metrelik duvardan aşağıya devrildi, faciadan dönüldü - Son Dakika

Ümraniye'de bir araca yakıt dolduran İBB'ye ait mazot tankeri bir anda geri geri gelerek istinat duvarından aşağı devrildi. Faciadan dönülen olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Ümraniye Hekimbaşı'nda saat 13.00 sıralarında yaşanan olayda, iddiaya göre bir araca yakıt dolduran İBB'ye ait mazot tankeri, bir anda hareket etmeye başladı. Geri geri gelen tanker, yaklaşık 5 metrelik istinat duvarından aşağı düştü. Kazada şans eseri can kaybı ya da yaralanma olmadı. Düştüğü yerde devrilen tankerde yangın başlamaması için köpük sıkılarak önlem alındı. Öte yandan tankerin patlamaması faciayı önledi. Devrilen tankeri ise havadan görüntülendi.

(İHA)