Üye Girişi
İBB'nin Merter'deki hizmet binasının satışı iptal edildi - Son Dakika

İBB'nin Merter'deki hizmet binasının satışı iptal edildi

12.07.2021 16:43

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İBB'nin geçen haziran ayında müzayede ile satışa çıkardığı Merter'deki hizmet binasının satışının iptal edildiğini bildirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İBB'nin geçen haziran ayında müzayede ile satışa çıkardığı Merter'deki hizmet binasının satışının iptal edildiğini bildirdi.

Göksu, Meclis toplantısı öncesi düzenlediği basın toplantısında İstanbul'un tekstil üssü olarak nitelendirdiği Merter'deki İBB Hizmet Binasının geçtiğimiz ay düzenlenen ihale ile satışa çıkarılmasına tepki gösterdi.

Merter'deki hizmet binasının 1994'te Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın belediye başkanı olduğu dönemde yapılmış çok önemli bir bina olduğunu ifade eden Göksu, "Geçtiğimiz günlerde İBB Başkanı, 'Ey İstanbullular hayırlı olsun, size otopark açtım' diyerek İstanbullulara Merter'de otopark açtığını duyurdu. Biz de, 'Bu otopark zaten var. Yapımı 1994'te başlatılan ve yıllardır da çalışan bir proje' dedik. Merterlilere 'Size otopark açtım' diye müjde veren İBB Başkanı şimdi gördük ki bu binayı bir şahsa sattı. Bu bina imar planı açısından ve teknik açıdan kentsel hizmet alanında kalıyor. Bu binanın plan lejantının olduğu plan notunda 'Asla ticari alan olarak değerlendirilemez' deniyor." dedi.

Göksu, 46 bin 200 metrekare kapalı alanı olan değerli bir bölgedeki arazinin 147 milyona satılmasını eleştirerek, şöyle devam etti:

"Bugün İBB o binayı inşa etmeye kalksa maliyeti 450 milyon TL. 100 metrekare dükkanın 1 milyon dolara, 4 bin metre arazinin 17 milyon dolara satıldığı Merter'de bu binayı 147 milyona kim, niçin sattı? Siz otobüs almak için, uluslararası kredi aramak için kapı kapı dolaşacaksınız, elinizdeki kaynağı çarçur edeceksiniz ve sonra borç aramaya gideceksiniz. İstanbullular adına soruyoruz, İBB, otoparkı niçin satar? Bu 147 milyonluk satışın arkasında gizlenen rakam nedir ve nasıl gizlenmiştir? Bu işi satarken niye açık ihaleye çıkmadınız? Bu konuda devletimizin ilgili birimlerini göreve davet ediyoruz. Çünkü biz soru önergesi versek de bunun cevabını alamıyoruz. Yeni gelen bilgiye göre İBB satışı iptal etmiş. Bu bilgi doğruysa İstanbullular açısından büyük kazanımdır."

Yeni komisyon kurulması kararları meclise iade edildi

Haziran ayı meclis toplantılarında Yatırımları ve Projeleri İzleme Araştırma Komisyonu, Ulaşım ve Trafik Komisyonu'nun 'İnceleme Araştırma' Komisyonu, 'Çevre, Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyonu'nun ise 'İnceleme Araştırma' komisyonu olarak kurulması kararı aldıklarını hatırlatan Göksu, komisyonların İBB Başkanı tarafından meclise iade edildiğini dile getirdi.

Veto edilen kararları bugün yeniden gündeme alacaklarını belirten Göksu, çarşamba günü meclisten geçireceklerini kaydetti.

İBB'nin depremle ilgili dönüştürmesi gereken konutlar yerine yeni bir internet sitesi kurduğunu bildiren Göksu, bugün verecekleri teklif ile Deprem Çalışmalarını Takip ve İzleme Araştırma Komisyonu kuracaklarını ifade etti.

Minibüs ve sağlık çalışanlarına İSPARK'ların ücretsiz olması teklif edilecek

Salgın döneminde minibüsçülerin de sıkıntı çektiğini belirten Göksu, "AK Parti ve MHP meclis üyeleri olarak bugün bir gündem maddesi teklif ederek ve Çarşamba günü karara bağlayıp 1 Ocak 2022'ye kadar bütün minibüslerin İSPARK'a ve duraklara yapmış oldukları parklardan ücret alınmamasını karara bağlayacağız." şeklinde konuştu.

Göksu, 1 Temmuz'da süresi dolan sağlık çalışanlarının İSPARK'lardan ücretsiz faydalanma haklarını da verecekleri teklifle 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatacaklarını belirtti.

İBB'nin Merter'deki hizmet binasının satışı iptal edildi
İBB'nin Merter'deki hizmet binasının satışı iptal edildi
İBB'nin Merter'deki hizmet binasının satışı iptal edildi
İBB'nin Merter'deki hizmet binasının satışı iptal edildi

istanbul büyükşehir belediyesi, AK Parti, İstanbul, Göksu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İBB'nin Merter'deki hizmet binasının satışı iptal edildi - Son Dakika


Son Dakika

Transparan kıyafeti olay yaratan Gülşen'e meslektaşı Gülben Ergen'den destek: Yürü be Gülşen 23:23 Transparan kıyafeti olay yaratan Gülşen'e meslektaşı Gülben Ergen'den destek: Yürü be Gülşen Fenerbahçe, Altay Bayındır için Ajax'tan 20 milyon euro talep edecek 22:41 Fenerbahçe, Altay Bayındır için Ajax'tan 20 milyon euro talep edecek Bursa'da rehine krizi! Kız kardeşlerini rehin aldı, polise ateş açtı 22:32 Bursa'da rehine krizi! Kız kardeşlerini rehin aldı, polise ateş açtı
Serap Paköz'ün heyecanlı bekleyişi! Fransız askısı yaptırmasından sonra ilk kez görüntülendi 22:07 Serap Paköz'ün heyecanlı bekleyişi! Fransız askısı yaptırmasından sonra ilk kez görüntülendi Türkiye tek yürek oldu! Yunanistan'ın Galatasaray'a uyguladığı ayrımcılığa tepki yağıyor 21:32 Türkiye tek yürek oldu! Yunanistan'ın Galatasaray'a uyguladığı ayrımcılığa tepki yağıyor 3 gün zorlama hapis yatan Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya küfürler yağdırdı: Beni hamile bırakırken iyiydi 20:58 3 gün zorlama hapis yatan Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya küfürler yağdırdı: Beni hamile bırakırken iyiydi
Yunan yetkililerin tavrı Fatih Terim'i çıldırttı! Galatasaray, Olympiakos maçını oynamadan ülkeye geri dönüyor 19:43 Yunan yetkililerin tavrı Fatih Terim'i çıldırttı! Galatasaray, Olympiakos maçını oynamadan ülkeye geri dönüyor Kullanımı durdurulan Çin aşısının serisiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama: Sadece 2 günlük tarih farkı var 18:58 Kullanımı durdurulan Çin aşısının serisiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama: Sadece 2 günlük tarih farkı var

Son Dakika Haberleri
18:49 Meteoroloji uyardı! Termometreler 40 dereceyi görecek
18:41 İttifaklarda dengeler değişiyor! Ali Babacan'ın adaylık açıklaması akılları karıştırdı
18:34 Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş'tan son dönemin gözdesi Boupendza'ya yeşil ışık!
18:01 Merakla beklenen Kabine Toplantısı başladı! Herkesin gözü kulağı alınacak o kararda
17:54 Koltuk fotoğrafından ders almadılar! Garipoğlu ailesinden skandal üstüne skandal
17:47 Eski futbolcu Yalçın Ayhan'dan çarpıcı açıklamalar! "Bana yaptığınızı Mehmet Topal'a yapmayın"
17:43 Korkunç kaza! Çim biçen kadın, inişe geçen uçağın çarpmasıyla feci şekilde can verdi
17:32 Dünyanın gözü kulağı bu uçuştaydı! Uçuş öncesi Elon Musk'un sürpriz ziyaretinin detayları ortaya çıktı
17:22 Emekliye çifte bayram! Zamlı maaş ve ikramiye yarın hesaplara yatırılacak
16:54 EURO 2020 hüsranla bitti! Kazandığımız para masrafları karşılamaya bile yetmedi
Yunanistan Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Chardalias: Emrimle kafilenin ülkemize girmesine izin verilmedi Yunanistan Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Chardalias: Emrimle kafilenin ülkemize girmesine izin verilmedi         
23:36
Irak'ta koronavirüs hastanesinde yangın! Bilanço ağırlaşıyor Irak'ta koronavirüs hastanesinde yangın! Bilanço ağırlaşıyor         
23:07
Bakan Çavuşoğlu, Galatasaray'a uygulanan ayrımcılıkla ilgili Yunan Bakan Dendias'la görüştü Bakan Çavuşoğlu, Galatasaray'a uygulanan ayrımcılıkla ilgili Yunan Bakan Dendias'la görüştü         
22:38
Köpek balığı dehşeti! Tuvaletini yapmak isteyen adamın kolunu ve cinsel organını kopardı Köpek balığı dehşeti! Tuvaletini yapmak isteyen adamın kolunu ve cinsel organını kopardı         
22:10
Adriana Lima'nın eski sevgilisi Metin Hara, Hilal Altınbilek'le sarmaş dolaş yakalandı Adriana Lima'nın eski sevgilisi Metin Hara, Hilal Altınbilek'le sarmaş dolaş yakalandı         
22:00
Yıllar güzelliğinden hiçbir şey almıyor! 57'lik Hülya Avşar çiçekli bikinisiyle yıktı geçti Yıllar güzelliğinden hiçbir şey almıyor! 57'lik Hülya Avşar çiçekli bikinisiyle yıktı geçti         
21:22
İş yerine asılı Türk bayrağını koparıp çöpe atan kadın kameralara yakalandı İş yerine asılı Türk bayrağını koparıp çöpe atan kadın kameralara yakalandı         
20:40
Son Dakika: Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu Son Dakika: Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu         
19:11
Heidi Klum'dan ağızları açık bırakacak cinsten yatak odası itirafı: Son derece çılgın bir yapım var Heidi Klum'dan ağızları açık bırakacak cinsten yatak odası itirafı: Son derece çılgın bir yapım var         
18:07
16 yaşındaki Aysel'i hayattan koparan kazada korkunç gerçek: Sürücü, kaza anında canlı yayın yapıyordu 16 yaşındaki Aysel'i hayattan koparan kazada korkunç gerçek: Sürücü, kaza anında canlı yayın yapıyordu         
17:52
Emekliye çifte bayram! Zamlı maaş ve ikramiye yarın hesaplara yatırılacak Emekliye çifte bayram! Zamlı maaş ve ikramiye yarın hesaplara yatırılacak         
17:23
Fenerbahçe çıldırdı! Geleceğin en iyi futbolcuları arasında gösterilen Sima'ya teklif Fenerbahçe çıldırdı! Geleceğin en iyi futbolcuları arasında gösterilen Sima'ya teklif         
17:09
Metropoll Araştırması'nın erken seçim anketinden çıkan sonuç şaşkınlık yarattı, MHP en çok oy kaybeden parti oldu Metropoll Araştırması'nın erken seçim anketinden çıkan sonuç şaşkınlık yarattı, MHP en çok oy kaybeden parti oldu         
14:55
SAS Holding önünde eylem! Yüksek kar vaadiyle büyük paralar yatırıp mağdur oldular SAS Holding önünde eylem! Yüksek kar vaadiyle büyük paralar yatırıp mağdur oldular         
13:38
Çorumlu çiftçi tarlasını sürerken aslan ve kartal figürlü objeler buldu, ekipler dönemini araştıracak Çorumlu çiftçi tarlasını sürerken aslan ve kartal figürlü objeler buldu, ekipler dönemini araştıracak         
13:23
ABD'de kaçırılan Yasemin'den kötü haber geldi! Cansız bedeni ormanlık alanda bulundu ABD'de kaçırılan Yasemin'den kötü haber geldi! Cansız bedeni ormanlık alanda bulundu         
13:13
Sedat Peker suç örgütüne operasyon yapıldı! Restoran zincirini yağmalayan 15 örgüt üyesi yakalandı Sedat Peker suç örgütüne operasyon yapıldı! Restoran zincirini yağmalayan 15 örgüt üyesi yakalandı         
11:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2021 23:47:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İBB'nin Merter'deki hizmet binasının satışı iptal edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement