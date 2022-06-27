İBB'nin metrobüs hattındaki "Beyaz Yol" çalışması başladı - Son Dakika
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İBB'nin metrobüs hattındaki "Beyaz Yol" çalışması başladı

27.06.2022 09:37
İBB'nin metrobüs hattındaki "Beyaz Yol" çalışması başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, metrobüs hattı için "Beyaz Yol" uygulamasına başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, metrobüs hattı için "Beyaz Yol" uygulamasına başladı. Bu uygulamada asfalt kaplama yol, özel reçeteli beton ile değiştirilerek, yoldaki dezenformasyonun önüne geçileceği öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, daha güvenli ve tasarruflu metrobüs hattı için "Beyaz Yol" uygulamasına başladı. Bu uygulama çerçevesinde metrobüs hattındaki asfalt kaplama yol özel reçeteli beton yol ile değiştirilecek. Bu değişim ile yoldaki dezenformasyonun önüne geçilecek ve 21 yıl boyunca yoldaki bakım asgari orana düşürülecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) birimleri uygulamaya Cevizlibağ-Yenibosna hattında saat 00.00 sıralarında başladı. Metrobüs hattında başlayan değişim çalışmasının Eylül ayında bitmesi öngörülürken, bu değişim süreci içerisinde metrobüs hattında hiçbir aksama ve kesinti yaşanmaması için İBB ekipleri önlemlerini aldı.

BİR DURAK TERSİNE AKTARMA

İETT, çalışma olan istasyonlar arasındaki ulaşımın nasıl ilerleyeceği konusunda resmi internet sitesinden duyuru yaptı. Duyuruda, "Çalışma olan istasyonlarda iniş-binişler olmadan diğer istasyona geçilecek. Karşı yola yönlendirilip dönüş hattından İstanbullular aktarmayla kendi istasyonuna ulaşmış olacak. İstasyon başına çalışma sadece iki gün sürecek. Yani çalışma sebebiyle yolculukta bir aksama yaşanmayacak. Yolcunun sadece bir durak gidip, karşı yönden geri dönmesi, ya da devam edeceği güzergah için istediği metrobüse binmesi gerekecek. Çalışmanın olduğu istasyonu metrobüsler pas geçecek. Yolcular bir sonraki istasyondan ters istikamette ücretsiz olarak aktarma yapabilecek. Bu durum metrobüs içinden anonslarla, istasyonlarda duyurularla yolculara hatırlatılacak. Duraklarda yönlendirme tabelaları olacak." ifadeleri kullanıldı.

(İsmet Aktaş - Mehmet Furkan Doğan - İHA)

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Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB'nin metrobüs hattındaki 'Beyaz Yol' çalışması başladı - Son Dakika

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