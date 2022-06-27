İBB'nin metrobüs hattındaki yolları yenileme çalışması başladı - Son Dakika
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İBB'nin metrobüs hattındaki yolları yenileme çalışması başladı

27.06.2022 03:30
İBB'nin metrobüs hattındaki yolları yenileme çalışması başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) metrobüs hattında yapacağı yenileme kapsamındaki "Beyaz Yol" çalışması başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) metrobüs hattında yapacağı yenileme kapsamındaki "Beyaz Yol" çalışması başladı.

Gece yarısından sonra İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekiplerinin Cevizlibağ-Yenibosna metrobüs hattında başlattığı çalışmanın eylül ayına kadar bitirilmesi planlanıyor.

Uygulama metrobüs hattındaki yedi durak gidiş-dönüş 18 kilometrelik hattı kapsayacak. Asfalt kaplama yol özel reçeteli beton yolla değiştirilecek. Bu değişimle yoldaki dezenformasyonun önüne geçilerek yoldaki bakımların asgari orana düşürülmesi hedefleniyor.

İBB ekipleri uygulamaya Cevizlibağ-Yenibosna hattında saat 00.00 sıralarında başladı.

İETT'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

"26 Haziran Pazar gecesi Cevizlibağ-Yenibosna metrobüs hattında başlayacak çalışmanın eylülde bitmesi hedefleniyor. Okulların kapanmasıyla rahatlayan İstanbul trafiğinde ulaşımının aksamaması için tüm birimler çalışmalarını gece-gündüz devam ettiriyor. Özel reçeteli beton kaplama geceleri metrobüs hattına dökülecek. Gündüz saatlerinde yoldaki diğer çalışmalar devam ederek okulların açılacağı tarihe kadar bitirilecek. Bayramda da çalışmalar devam edecek. Yedi durak gidiş-dönüş 18 kilometre hatta metrobüs yolcularının sıkıntı yaşamaması için önlemler alındı. D-100 kara yolunun en sol şeridinde eksiltme yapılacak ama metrobüs hattı hiçbir zaman kesintiye uğramayacak."

YORUMLAR
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Kaynak: AA

istanbul büyükşehir belediyesi, Cevizlibağ, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB'nin metrobüs hattındaki yolları yenileme çalışması başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İBB'nin metrobüs hattındaki yolları yenileme çalışması başladı - Son Dakika
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