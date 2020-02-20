İBB'nin milyonluk arazilerine alıcı çıkmadı - Son Dakika
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İBB'nin milyonluk arazilerine alıcı çıkmadı

7 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 19 Şubat tarihli ihale listesinde yer alan 7 arsadan 3'ünü 1 milyon 762 bin TL'ye sattı.

İBB'nin milyonluk arazilerine alıcı çıkmadı, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 19 Şubat tarihli ihale listesinde yer alan 7 arsadan 3'ünü 1 milyon 762 bin TL'ye sattı. Milyonluk 4 arsaya ise alıcı çıkmadı. Öte yandan 390 adet reklam uygulamalı ATM kabinlerinin yapımı ve işletilmesi hakkı için açılan ihale, 67 milyon TL'ye bir firma tarafından kabul edildi.

İBB, bütçesine kaynak sağlamak için ağırlık verdiği arsa satışına Şubat ayında da devam etti. "Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır" başlığı ile yayımlanan ilanlarla, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde bulunan 7 arsa için açılan ihale İBB Encümen Salonunda gerçekleştirildi. İhaleye birçok firma evraklarını tamamlayarak geldi. İhalede çeşitli ilçelerde bulunan 3 farklı arsanın satışı gerçekleşti.

4 ARAZİYE İSE ALICI ÇIKMADI

Eyüpsultan Nişancı Mahallesi'nde bulunan 122 ada 32 numaralı parsel 295 bin TL'ye, Fatih Kariye Mahallesi'nde bulunan 2618 ada 29 numaralı parsel 1 milyon 350 bin TL'ye ve Kağıthane Talatpaşa Mahallesi 4431 ada 3 numaralı parsel ise 117 bin 500 TL satıldı. 4 araziye ise alıcı çıkmadı. Öte yandan 390 adet reklam uygulamalı ATM kabinlerinin yapımı ve 10 yıl süre ile işletmeye verilmesinin ihalesi de gerçekleştirildi. Yapılan teklifler sonrasında bir firma tarafından ihale 67 milyon TL'ye kabul edildi. Diğer kalan arsaların satışına ise 26 Şubat'ta devam edilecek.

(İslim Esra Çobanoğlu - Emre Baba/İHA)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, ATM, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:25 Kaynak: İHA
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