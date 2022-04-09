İBB'nin Ramazan programındaki şarkı tartışma yarattı: Kaç kadeh kırıldı şu sarhoş gönlümde - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Yenikapı'da düzenlenen Ramazan etkinliklerinde iftar sonrası sahne performansı gerçekleştirildi.

"KAÇ KADEH KIRILDI ŞARHOŞ GÖNLÜMDE"

Sahne performansı sırasında şarkıcının içinde "Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde" ifadeleri de geçen Müslüm Gürses'in "Unutamadım" şarkısını söylemesi şaşkınlığa neden oldu.

TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyada şarkıcının şarkı seçimi eleştirilirken, bazı kesimler şarkının sözlerinin Ramazan'ın ruhuna aykırı olduğunu savundu.