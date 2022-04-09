İBB'nin Ramazan programındaki şarkı tartışma yarattı: Kaç kadeh kırıldı şu sarhoş gönlümde - Son Dakika
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İBB'nin Ramazan programındaki şarkı tartışma yarattı: Kaç kadeh kırıldı şu sarhoş gönlümde

09.04.2022 21:23
İBB'nin Ramazan programındaki şarkı tartışma yarattı: Kaç kadeh kırıldı şu sarhoş gönlümde

İBB'nin Yenikapı'daki Ramazan etkinliklerinde iftar sonrası, "Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde" sözlerini barındıran şarkının söylenmesi eleştirilere neden oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Yenikapı'da düzenlenen Ramazan etkinliklerinde iftar sonrası sahne performansı gerçekleştirildi.

"KAÇ KADEH KIRILDI ŞARHOŞ GÖNLÜMDE"

Sahne performansı sırasında şarkıcının içinde "Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde" ifadeleri de geçen Müslüm Gürses'in "Unutamadım" şarkısını söylemesi şaşkınlığa neden oldu.

TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyada şarkıcının şarkı seçimi eleştirilirken, bazı kesimler şarkının sözlerinin Ramazan'ın ruhuna aykırı olduğunu savundu.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, İBB, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB'nin Ramazan programındaki şarkı tartışma yarattı: Kaç kadeh kırıldı şu sarhoş gönlümde - Son Dakika


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SON DAKİKA: İBB'nin Ramazan programındaki şarkı tartışma yarattı: Kaç kadeh kırıldı şu sarhoş gönlümde - Son Dakika
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