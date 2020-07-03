İBB'nin Sancaktepe'deki kurban pankartlarını kesmesine Başkan Döğücü'den tepki - Son Dakika

İBB'nin Sancaktepe'deki kurban pankartlarını kesmesine Başkan Döğücü'den tepki

Sancaktepe Belediyesi tarafından kurban kesim alanlarıyla ilgili vatandaşları bilgilendirmek amacıyla asılan pankartlar iddiaya göre İBB tarafından kesildi.

Sancaktepe Belediyesi tarafından kurban kesim alanlarıyla ilgili vatandaşları bilgilendirmek amacıyla asılan pankartlar iddiaya göre İBB tarafından kesildi. Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla İBB'ye tepki gösterdi.

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Sancaktepe Belediyesi tarafından ilçeye tarafından kurban kesim alanlarıyla ilgili vatandaşları bilgilendirmek amacıyla pankartlar asıldı. Fakat iddiaya göre pankartlar İBB ekipleri tarafından kesildi. Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda İBB'ye tepki gösterdi.

Başkan Döğücü yaptığı paylaşımda, "Tahammülsüzlük, hazımsızlık, nefret diz boyu. Kurban kesim alanlarıyla ilgili komşularımızı bilgilendirmek için astığımız pankartları kesen İBB yönetimini kınıyorum. Siz ne yaparsanız yapın, biz halkımıza hizmetten geri durmayacağız" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 19:32 Kaynak: İHA

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