İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet portresinin nerede sergileneceği netleşti - Son Dakika

İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet portresinin nerede sergileneceği netleşti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Fatih Sultan Mehmet portresinin özel bir müzede sergileneceğini, alımın ise İBB'nin koleksiyon edinim bütçesinden karşılanacağını açıkladı.

İstanbul Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, belediyece satın alınan Fatih Sultan Mehmet portresinin, İBB bünyesinde yeni yapılacak bir müzede sergileneceğini söyledi.

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BBC Türkçe'nin açık artırma ile ilgili sorularını yanıtlayan Polat, alımın, İBB'nin "koleksiyon edinim bütçesinden" karşılanacağını açıkladı.

"BİZZAT İMAMOĞLU'NUN PLANLADIĞI BİR SATIN ALMA"

Polat, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "bizzat kendisinin planladığı" bir alım süreci gerçekleştirildiğini söyledi: "Müzayedeleri takip ediyoruz, konu basına da yansımıştı. Bizzat kendisi de bu dünyaları (müzayedeleri) takip eder. Kendisinin de çağdaş resim koleksiyonu var."

Telefon bağlantısı ile Londra'daki müzayedeye katıldıklarını söyleyen Polat, "Fatih'in tablosu, 16 milyon İstanbullu adına alındı, bütün İstanbulluların koleksiyonu oldu" dedi.

Polat, tablonun sergilenmesine ilişkin de "Eldeki müzeler yetersiz. Tablo, İBB elindeki sanat koleksiyonu ile birlikte restorasyonunu yaptığımız bir yerde sergilenecek" dedi.

AÇIK ARTIRMADA REKABET YAŞANDI

İstanbul'a getirilişi birkaç gün içerisinde netleşecek olan tablo için 770 bin sterlin bedelin üzerine yüzde 20'lik bir müzayede evi payı ödenerek satın alındığını da kaydetti. Polat açık artırma sırasında bir rekabet yaşandığını da açıkladı.

Christie's müzayede evi, tabloyu 400 bin ila 600 bin sterlin aralığında açık artırmaya çıkarmıştı.

NE OLMUŞTU?

İBB, Londra'da açık artırma usulüyle satışa çıkarılan Venedikli ressam Gentile Bellini'nin yaptığı Fatih Sultan Mehmet'in orijinal portresini 770 bin sterline (6,5 milyon TL) satın aldı. Bu satın alma ile tablo, uzun yıllar sonra İstanbul'a, dönmüş olacak.

İBB, Londra'da açık artırma usulüyle satışa sunulan Fatih Sultan Mehmet portresini 6,5 milyon TL'ye satın aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet, BBC Türkçe, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 08:22 

Son Dakika Güncel İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet portresinin nerede sergileneceği netleşti - Son Dakika

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