Son Dakika Haberleri: İBB'NİN SATIŞA ÇIKARDIĞI BEŞİKTAŞ'TAKİ ARAZİNİN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ
Son Dakika Güncel İBB'NİN SATIŞA ÇIKARDIĞI BEŞİKTAŞ'TAKİ ARAZİNİN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ

İBB'NİN SATIŞA ÇIKARDIĞI BEŞİKTAŞ'TAKİ ARAZİNİN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ

1 saat önce

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin elindeki en değerli arazilerden Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi'ndeki 5 bin 763 metre arazi satışa çıkarıldı.

İBB'NİN SATIŞA ÇIKARDIĞI BEŞİKTAŞ'TAKİ ARAZİNİN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ, System.String[]

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin elindeki en değerli arazilerden Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi'ndeki 5 bin 763 metre arazi satışa çıkarıldı.

İBB Encümen Müdürlüğü tarafından satılması kararlaştırılan ve İstanbul'un en değerli yerlerinden biri olan arazi, yarın Saraçhane'deki belediye binasında ihaleye çıkarılacak. Dikilitaş'ta 25 ada, 77 parseldeki arazi, 144 milyon 205 bin muhammen bedelle ihale edilecek. Halen boş ve ağaçlık olan arazi, Yeşilçimen Caddesi üzerinde yer alıyor.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Dikilitaş, İstanbul, Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:09 Kaynak: DHA
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