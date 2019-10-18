Son Dakika Haberleri: İBB'nin satmak istediği arsalar yeşil alan oldu
Son Dakika Güncel İBB'nin satmak istediği arsalar yeşil alan oldu

İBB'nin satmak istediği arsalar yeşil alan oldu

37 dakika önce

İBB Meclisinde AK Parti'nin teklifi ile Başakşehir ve Tuzla'da mülkiyeti İBB'ye ait yaklaşık 20 bin metrekarelik arsa yeşil alan ilan edildi.

İBB'nin satmak istediği arsalar yeşil alan oldu, System.String[]

İBB Meclisinde AK Parti'nin teklifi ile Başakşehir ve Tuzla'da mülkiyeti İBB'ye ait yaklaşık 20 bin metrekarelik arsa yeşil alan ilan edildi.

İBB Meclisi ekim ayı son oturumunda tek gündem maddesi ile toplandı. İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporuna göre Başakşehir ve Tuzla'da muhtelif ada ve parsellerde bulunan taşınmazların park, deprem ve toplanma alanı olarak plan değişikliği yapılması talep edildi.

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, meclisin tek bir madde ile teamüllere aykırı olarak gündeme alındığını öne sürerek itiraz etti.

- "KİPTAŞ hiçbir yerde arsa satışı yapmamıştır"

AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş ise yapılan işlemlerin tamamen hukuk, teamül ve yönetmeliklere uygun olduğunu söyledi.

Gökkuş, belediye mallarının kamu malı olduğunu ve yine kamu yararına tahsis edildiğini ifade ederek, "CHP bugüne kadar belediye mallarının satılmasına karşıydı. Şu anda gelir gelmez, ilk işinin bunları satmak mıdır? Şu ana kadar KİPTAŞ hiçbir yerde arsa satışı yapmamıştır. Şu anda KİPTAŞ'a ait arsalar satılıyor. Buralar fiiliyatta çocuk parkı, aile sağlığı merkezi. Bizim de burada yapmak istediğimiz yeşil alan ihtiyacını gidermektir." diye konuştu. Gökkuş'un ardından söz alan CHP Grup Sözcüsü Balyalı, belediyeye ya da iştiraklere iş yapan şirketlerin belediyeden para almadığı için iflas aşamasında olduğunu dile getirdi.

Daha önce ideolojik olarak ve vicdanen satışlara karşı durduklarını belirten Balyalı, "Ama bu belediyenin ayakta durmaya ihtiyacı var. Bunun için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." dedi.

"Belediye mallarını talan ettirmeyeceğiz"

Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar ise yapılmak istenenin belediye mallarının haraç mezat satılması olduğunu öne sürerek, "Biz Ak Parti grubu olarak belediye mallarını talan ettirmeyeceğiz. Haraç mezat sattırmayacağız. Belediye malları kamu yararına kullanılacak." ifadelerini kullandı.

Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı ve CHP Meclis Üyesi Sedat Özkan da İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun değiştirilerek önerge ile gündeme alınan maddenin yasaya uygun olarak meclise sunulması için Planlama Müdürlüğüne havalesini talep etti.

Oturumu yöneten Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı'nın oylamaya sunduğu CHP'nin "aykırı teklif"i oy çokluğu ile reddedilirken plan değişikliği maddesi ise oy çokluğu ile kabul edildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ise meclis sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada İstanbul'a iki günde yaklaşık 300 bin metrekare yeşil alan kazandırdıklarını söyledi. Göksu, ayrıca CHP'nin ise içerisinde parkların da bulunduğu bu alanları satmak istediğini, ancak buna engel olduklarını vurguladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Başakşehir, AK Parti, Tuzla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:30 Kaynak: AA
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