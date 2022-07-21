İBB'nin söktüğü dikey bahçelerin boş kalmasına gençlerden afişli tepki

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), bakım bedellerinin yüksekliği gerekçesiyle 2020'de sökmeye başladığı dikey bahçelerin bulunduğu panoların boş kalmasına bazı gençler astıkları afişle tepki gösterdi.

Sosyal medyada kendilerine "İstanbullu Gençler" adını veren grup, Üsküdar Altunizade'de daha önce dikey bahçelerin bulunduğu panoya "Burası eskiden yeşillikti. İmamoğlu mahvetti." yazılı pankart astı.

Bu pankartı sosyal medya hesaplarından paylaşan gençler, karayolları kenarındaki duvarları süsleyen ve aynı zamanda emisyonla gürültü bariyeri işlevi gören dikey bahçelerin söküldüğü panoların boş bırakılmasına tepki gösterdi.

Söz konusu pankart, asıldıktan kısa süre sonra belediye ekiplerince kaldırıldı.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, pankart asılan dikey bahçenin önceki ve sonraki hallerini gösteren "AK Parti dönemi Altunizade/CHP dönemi Altunizade" yazılı görsellerine yer vererek, "Nereden nereye İstanbul." ifadesini kullandı.

Dikey bahçeler 2020'de sökülmeye başlandı

Bakım bedelleri yüksek olduğu gerekçesiyle 2020'de dikey bahçelerin sökümüne başlayan İBB, çiçeklerin yerine "Konuşan Duvarlar Projesi" kapsamında grafiti çalışması yapılacağını duyurunca bu durum tartışmalara neden olmuştu.

İlk çalışmasını Kadıköy-Üsküdar bağlantı yolunun Fikirtepe mevkisinde yapan, daha sonra herhangi bir yerde projeyi devam ettirmeyen İBB, dikey bahçelerini kaldırdığı bazı yerlere de reklam panoları asmıştı.