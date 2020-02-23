İBB'NİN TAKSİM'E KURDUĞU GEÇİCİ SERGİ PLATFORMU KALDIRILIYOR - Son Dakika

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İBB'NİN TAKSİM'E KURDUĞU GEÇİCİ SERGİ PLATFORMU KALDIRILIYOR
6 saat önce
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Taksim Meydanı'na, "Kavuşma Durağı" adıyla kurduğu geçici sergi platformunun, İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararı doğrultusunda, sökümüne başlandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 03:50 Kaynak: DHA
'nin Taksim
Meydanı'na, "Kavuşma Durağı" adıyla kurduğu geçici sergi platformunun, İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararı doğrultusunda, sökümüne başlandı. Öğleden sonra Taksim Meydanı'na gelen İBB ekipleri önce serginin çevresini bariyerlerle kapattı. Ardından ise sergi platformunun söküm işlemleri başladı.
Görüntü Dökümü
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-Ekiplerin çalışmasından görüntüler
-Geçici sergi platformu görüntüsü
-Detay görüntüler
- İstanbul
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