Son Dakika › Güncel › İBB'nin Taksim'e kurduğu geçici sergi platformu kaldırılıyor - Son Dakika
İBB'nin Taksim'e kurduğu geçici sergi platformu kaldırılıyor
6 saat önce
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin Taksim Meydanı'na, "Kavuşma Durağı" adıyla kurduğu geçici sergi platformunun, İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararı doğrultusunda, sökümüne başlandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 03:54 Kaynak: DHA
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin Taksim
Meydanı'na, "Kavuşma Durağı" adıyla kurduğu geçici sergi platformunun, İstanbul
2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararı doğrultusunda, sökümüne başlandı. Öğleden sonra Taksim Meydanı'na gelen İBB ekipleri önce serginin çevresini bariyerlerle kapattı. Ardından ise sergi platformunun söküm işlemleri başladı.
- İstanbul
Son Dakika Taksim Meydanı'ndaki Kavuşma Durağı kaldırılıyor Sheffield United menajeri, derbi için İstanbul'a geldi İçişleri Bakanı Soylu, Van'daki son durumu açıkladı: 250 konut ve 300 ahır yıkıldı İletişim Başkanlığı'ndan koronavirüs açıklaması: Türkiye'de herhangi bir vaka görülmemiştir