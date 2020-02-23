İBB'nin Taksim'e kurduğu geçici sergi platformu kaldırılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İBB'nin Taksim'e kurduğu geçici sergi platformu kaldırılıyor - Son Dakika

İBB'nin Taksim'e kurduğu geçici sergi platformu kaldırılıyor

6 saat önce

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin Taksim Meydanı'na, "Kavuşma Durağı" adıyla kurduğu geçici sergi platformunun, İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararı doğrultusunda, sökümüne başlandı.

İBB'nin Taksim'e kurduğu geçici sergi platformu kaldırılıyor, System.String[]
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin Taksim Meydanı'na, "Kavuşma Durağı" adıyla kurduğu geçici sergi platformunun, İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararı doğrultusunda, sökümüne başlandı. Öğleden sonra Taksim Meydanı'na gelen İBB ekipleri önce serginin çevresini bariyerlerle kapattı. Ardından ise sergi platformunun söküm işlemleri başladı.


- İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Taksim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 03:54 Kaynak: DHA
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